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佛利蒙市議員邵陽：配置校警助防校園濫殺

記者李榮／佛利蒙報導
邵陽認為，以佛利蒙經驗來說，校警的配置能進一步保障校園安全。（記者李榮／攝影）
邵陽認為，以佛利蒙經驗來說，校警的配置能進一步保障校園安全。（記者李榮／攝影）

日前又傳出嚴重校園大規模槍殺事件，也讓校園安全與控槍議題再次浮上檯面。佛利蒙現任市議員、前學區委員邵陽29日指出，校園的安全有賴於社區與政府一起維護。以佛利蒙為例，20年前就推出「校警計畫（SRO，School Resource Officers）」，執行成果良好，多年來有助於校園安全與治安的防範。其他的學區與市府或也可借鏡。

邵陽指出，不包括警員的工資，SRO計畫每年的項目預算約為100萬元，由市政府負擔六成，學區負擔四成。佛利蒙聯合學區共有五間正規高中、一間補習高中，另外還有五間初中，總共11間學校。而SRO計畫就是安排11名警員，在上課時於這些學校駐點，確保校園安全。同時也掌握操行偏差學生的動態，希望降低這些人脫序行為發生的機會，以及學生與幫派的連結。

他表示，在上學的期間，SRO計畫的員警會安排一輛警車停在校園大門口，並各有一名員警在該校執勤保障安全。在放學以後，如果有大型體育賽事，或是畢業典禮等大活動，SRO員警也會擔任治安的保護者。也因為員警與學校，以及各校學生比較熟悉，對於有紀律問題的同學，亦能即早糾正與防範。

邵陽說，2020年在「Defund police運動當中」，學區委員會中幾位比較激進的委員曾投票通過結束SRO項目。不過，此舉引起社區不小的反應，後來社區選出新的學區委員，再次投票恢復SRO項目。而同時，警局與市政府也透過社區會議，向市民增加宣導SRO計畫的初衷。另外，也在SRO員警的制服上，加上派駐學校的運動吉祥物，拉近與社區的距離及歸屬感。

「校警計畫有相當的成效，阻止了憾事的發生。」邵陽回憶，2021年5月時，一名校外的不良少年帶著槍到學區內一所中學意圖尋仇，所幸警方很快就抵達現場將其逮捕。而佛利蒙的SRO項目也因成效卓越，一度被選為全國SRO項目的一等獎，前往科羅拉多召開的大會上分享經驗。

邵陽指出，據他所知，舊金山與屋崙也過往曾有過類似的校警項目。不過並不是每個地區都像佛利蒙市，城市的管轄範圍剛好與學區管轄範圍一致，否則會出現管轄權的問題。因此許多學區若要推出SRO，可能還需與不同城市與多個警局共同合作。但終歸來說，校警計畫應該是維護校園安全的一個值得考慮的方案。

對於層出不窮的槍枝暴力，邵陽則認為，許多人談槍色變，但兇手常是合法取得槍枝來做案。然而，就算真要再收緊控槍，還是無法把民眾已經合法取得的槍枝收回。所以他認為，應該將更大精力放在打擊非法槍枝，例如加重逞罰非法持有槍械者，讓歹徒望之卻步。

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