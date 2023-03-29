馬英九祭祖之旅 國民黨海外部副主任鍾維君籲別抹紅

對於馬英九訪中，國民黨海外部副主任鍾維君表達肯定。（報系記者賴錦宏／攝影）

中華民國 前總統馬英九 3月27日下午啟程前往中國「祭祖之旅」，參訪包括南京總統府等。對於馬英九的訪中行，中國國民黨 海外部副主任鍾維君28日表示，馬英九的出訪至今都按照事先規畫進行，並且在中國大陸實際肯定了中華民國的存續，且帶著青年學子赴中交流追求和平，「大家不該隨著民進黨，把馬英九與國民黨的努力給抹紅。」

前總統馬英九已經抵達中國大陸展開訪問，這也是自1949年國共內戰結束、國民黨政府從大陸撤退到台灣以後，首次台灣現任或前任總統至中國訪問，具指標意義。而幾乎在很重疊的時間段，現任的蔡英文總統也離開台灣前往中美洲，並且計畫於紐約以及洛杉磯過境美國，會見美國政要並舉辦僑宴。

鍾維君表示，馬前總統的中國大陸訪問為期11天，在時間的選擇、訪問的內容、城市的安排、謁陵與祭袓、規格與身分、學生的交流，都做到了詳盡的規畫，而且到現在都按照計畫進行，「既沒有出格的事情，甚至還有肯定中華民國存續、大聲疾呼總理創建亞洲第一個民主共和國中華民國的國號。馬英九是中華民國第一位卸任總統在大陸，肯定自己國家存在的造訪者。」

鍾維君進一步指出，台灣目前處在中國與美國對立、世界動盪的局勢，恐怕只要稍不留意就有擦槍走火、兵戎相見的可能，涉入戰爭的局面。在他看來，先前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台到力主台灣擴充軍備、修改教召全民皆兵的各種舉動，可以說是「司馬昭之心、路人皆知」，因為美國也希望在兩岸之間緊張的框架下，追求國家利益。

鍾維君表示，根據最近民調、有76.16%台灣人民樂見兩岸恢復交流、降低緊張局勢。而這次馬前總統的出訪，代表願意以一己之力、舖陳兩岸和平的契機、進而促進兩岸文化交流學生互訪、打通農漁產品滯銷的問題、恢復兩岸經濟架構的榮景，「這是何等的善舉與勇氣！但民進黨以為是天降良機、大肆抹紅，認為宏都拉斯斷交與馬前總統有關，還指控馬前總統選擇蔡英文訪美期間來轉移焦點，」