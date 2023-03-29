我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

襲擊加性侵 還威脅不准說 金山41歲嫌犯被定罪

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜說，其辦公室在陪審團的審判後，將41歲的蘇恩定罪，罪名是襲擊強姦，強姦未遂，限制性攻擊，以可能產生重大身體傷害的手段襲擊，和犯罪威脅。（記者劉先進／攝影）
舊金山地檢長謝安宜說，其辦公室在陪審團的審判後，將41歲的蘇恩定罪，罪名是襲擊強姦，強姦未遂，限制性攻擊，以可能產生重大身體傷害的手段襲擊，和犯罪威脅。（記者劉先進／攝影）

2022年6月22日淩晨，41歲的嫌犯蘇恩（Sarith Soun）在舊金山田德龍區的一所公寓內暴力襲擊、試圖強姦和性侵犯一名女子。還威脅說，如果受害者對任何人說起這次的襲擊事件，就會殺死她。舊金山地檢長謝安宜本周說，其辦公室在陪審團的審判後，將蘇恩定罪，罪名是襲擊強姦，強姦未遂，限制性攻擊，以可能產生重大身體傷害的手段襲擊，和犯罪威脅。

蘇恩於2022年6月22日被舊金山警局逮捕。 他已被拘留，並面臨超過12年的服刑。 具體量刑將由法官決定。謝安宜說，陪審團的裁決為倖存者伸張了正義，此舉推動追究那些在城市犯下性侵犯行為的人。「我們希望這能讓本案中的倖存者開始癒合。 她通過這次起訴表現出了不可估量的勇氣，我相信她將成為其他倖存者的激勵。」

在律師助手Andrew Ong和與倖存者密切合作的受害者倡導者佩拉約（Cindy Pelayo）的協助下，助理地檢官德米特拉爾（Melissa Demetral）成功起訴本案。地檢處高級調查員維維安（Lessa Vivian）和舊金山警局特別受害者小組的調查人員與檢察官緊密合作，以制定針對蘇恩的起訴案件。

德米特拉爾說，這項定罪證明了倖存者的力量、勇氣和力量。她勇敢地向陪審團講述了她的性侵犯事件。也感謝警察局出色的調查工作，確保陪審團擁有追究被告責任所需的工具，並感謝陪審團在作出決定時的謹慎和深思熟慮。

舊金山地檢長辦公室表示，如果市民或親人需要支持，請尋求幫助。在緊急情況下，請撥打911。市民也可以致電其他支持資源和電話：舊金山婦女反強姦組織 ，415-647-7273。強姦創傷服務，650-692-7276，強姦虐待和亂倫全國網絡舉報電話（RAINN），800-656-4673。

舊金山 性侵 警察

上一則

威善高再提致幻劑合法 挨批

下一則

空置辦公樓改住宅樓 金山民眾看法不一

延伸閱讀

舊金山華埠嶺南健筆振加州畫展 吸引大批遊客

舊金山華埠嶺南健筆振加州畫展 吸引大批遊客
封口費案恢復審理 川普策略：抹黑檢察官、拖延調查、鞏固基本盤

封口費案恢復審理 川普策略：抹黑檢察官、拖延調查、鞏固基本盤
金山官員：911是搶救生命熱線 風暴天氣非緊急請撥311

金山官員：911是搶救生命熱線 風暴天氣非緊急請撥311
封口費案恢復審理 川普策略：抹黑檢察官、鞏固基本盤

封口費案恢復審理 川普策略：抹黑檢察官、鞏固基本盤
舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件

舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件

熱門新聞

連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
將天然氣暖爐換成電爐的費用恐高達2萬元。（取自官網）

淘汰天然氣改用電？研究：恐須花費2萬

2023-03-25 12:32
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊急搶修中。（記者熊移山／攝影）

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

2023-03-21 19:44
聖馬刁縣波托拉谷周二下午一棵大樹砸到麵包車，司機當場身亡。（記者葛歆睿 / 翻攝）

狂風暴雨再襲灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

2023-03-22 02:20
圖為盜賊剪掉的門鎖。（記者劉先進 ／攝影）

戴頭燈拿電鋸破門 北加金山華埠8商戶被偷 損失10萬

2023-03-23 19:32
ChatGPT開發者奧特曼接受訪問時坦承，他也有點害怕ChatGPT。（美聯社）

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

2023-03-26 01:31

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？