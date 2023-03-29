襲擊加性侵 還威脅不准說 金山41歲嫌犯被定罪

舊金山地檢長謝安宜說，其辦公室在陪審團的審判後，將41歲的蘇恩定罪，罪名是襲擊強姦，強姦未遂，限制性攻擊，以可能產生重大身體傷害的手段襲擊，和犯罪威脅。（記者劉先進／攝影）

2022年6月22日淩晨，41歲的嫌犯蘇恩（Sarith Soun）在舊金山 田德龍區的一所公寓內暴力襲擊、試圖強姦和性侵 犯一名女子。還威脅說，如果受害者對任何人說起這次的襲擊事件，就會殺死她。舊金山地檢長謝安宜本周說，其辦公室在陪審團的審判後，將蘇恩定罪，罪名是襲擊強姦，強姦未遂，限制性攻擊，以可能產生重大身體傷害的手段襲擊，和犯罪威脅。

蘇恩於2022年6月22日被舊金山警局逮捕。 他已被拘留，並面臨超過12年的服刑。 具體量刑將由法官決定。謝安宜說，陪審團的裁決為倖存者伸張了正義，此舉推動追究那些在城市犯下性侵犯行為的人。「我們希望這能讓本案中的倖存者開始癒合。 她通過這次起訴表現出了不可估量的勇氣，我相信她將成為其他倖存者的激勵。」

在律師助手Andrew Ong和與倖存者密切合作的受害者倡導者佩拉約（Cindy Pelayo）的協助下，助理地檢官德米特拉爾（Melissa Demetral）成功起訴本案。地檢處高級調查員維維安（Lessa Vivian）和舊金山警局特別受害者小組的調查人員與檢察官緊密合作，以制定針對蘇恩的起訴案件。

德米特拉爾說，這項定罪證明了倖存者的力量、勇氣和力量。她勇敢地向陪審團講述了她的性侵犯事件。也感謝警察 局出色的調查工作，確保陪審團擁有追究被告責任所需的工具，並感謝陪審團在作出決定時的謹慎和深思熟慮。

舊金山地檢長辦公室表示，如果市民或親人需要支持，請尋求幫助。在緊急情況下，請撥打911。市民也可以致電其他支持資源和電話：舊金山婦女反強姦組織 ，415-647-7273。強姦創傷服務，650-692-7276，強姦虐待和亂倫全國網絡舉報電話（RAINN），800-656-4673。