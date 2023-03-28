聖荷西圖書館 增用保全提升安全

聖荷西公共圖書館系統的25個分支目前雇用了12名安保人員，圖書館發言人卡斯塔內達聲稱，圖書館將安全與安保視為首要任務之一。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 公共圖書館 透過雇用更多保全人員，成功提高了安全性，減少了新冠肺炎疫情 期間，困擾各個分館的擾亂秩序行為。

聖荷西公共圖書館系統目前雇用了12名保全人員，新冠肺炎疫情期間只有一名，疫情前則有兩名全職保全和一名兼職保全。圖書館發言人卡斯塔內達（Elizabeth Castaneda）表示，圖書館現在更具備為民眾提供舒適、安全空間的能力。

卡斯塔內達透露，聖荷西圖書館25個分館共有六名全職保全人員，另外6人是兼差的臨時人員，為其中一些圖書館提供服務。而現在需要保全人員應對的圖書館事件，沒有超過疫情前的水平。

卡斯塔內達表示，圖書館將安全與保全視為首要任務之一，將繼續追蹤及評估安全計畫，並進行盡可能多的投資。

疫情期間，圖書館的安全成為聖荷西圖書館系統員工關注的問題。數百人在2021年簽署了一份請願書。圖書館工作人員報告指出，除了日常職責外，還必須制止打架。 他們表示，經歷了多起口頭攻擊事件，甚至發生同事不得不對有問題的客人申請限制令的情況。雖然圖書館去年獲得了數百萬元的聯邦撥款用在基礎設施計畫，但並不是所有的分支都得到了同等程度的關注。

疫情前，聖荷西公共圖書館系統每年為超過400萬個民眾提供服務。根據網站指出，聖荷西是全美最繁忙的圖書館系統之一，每年借閱數量接近1400萬本書。