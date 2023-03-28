關鍵失誤、柯瑞錯失扳平三分 勇士吞敗

柯瑞（右）手感冰涼，錯失扳平三分，勇士輸球。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 26日晚以96比99不敵明尼蘇達灰狼。柯瑞 手感冰涼，三分球13中4，拿下20分6籃板9助攻，關鍵扳平三分沒有投進。波爾16中8入帳27分4助攻，湯普森15分。勇士最後數分鐘關鍵時刻，波爾和格林連續失誤，痛失領先機會。

灰狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）入帳14分，末節關鍵時刻連兩個弧頂三分破網，比賽勝負底定。戈貝爾（Rudy Gobert）10分18籃板，愛德華茲（Anthony Edwards）拿下13分。

灰狼的唐斯（右）最後時刻連續投中三分，穩穩收下勝利。（記者劉先進／攝影）

去年幫勇士奪冠的重要輪換小佩頓（Gary Payton II）26日也復出，得到9分2籃板。他上賽季休賽期和拓荒者簽約，但因右內收肌受傷，2月8日以來一直缺陣，本賽季只打了15場比賽。

因為體檢後擔憂傷病問題，勇士和拓荒者在截止日前的交易一度擱置，但最終決定完成交易。 教頭柯爾說，NBA沒有什麼（球員融入）無縫對接的可能，尤其是目前面臨例行賽收尾，比賽不多，需要一段時間融入，讓球員互相熟悉對方。

勇士還剩下七場例行賽，包括四個主場。目前排名第六。考慮到勇士主客場戰績天壤之別，西區從第四到第十勝場差距僅僅3場。即使是第六，也有可能因為連續輸球掉到附加賽區，面臨一、兩場定勝負的爭奪季後賽 惡戰，所以，勇士必須保住主場優勢。兩年前，勇士也是在附加賽輸球，錯失季後賽資格。