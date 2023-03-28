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灣區2大縣 擬維持醫療院所口罩令

編譯組／灣區27日電
儘管加州下個月開始取消醫療院所的口罩強制令，灣區多個縣衛生局仍要求部分機構維持口罩令。（美聯社）
儘管加州下個月開始取消醫療院所的口罩強制令，灣區多個縣衛生局仍要求部分機構維持口罩令。（美聯社）

加州即將於4月3日取消醫療院所口罩強制令之際，灣區最大的兩個縣為了保護弱勢群體，正謹慎考慮是否要維持這項措施。

康曲柯士達縣正制定一項新衛生命令，將要求當地專業護理機構（skilled nursing facilities）在加州口罩令到期後繼續使用口罩。這項命令適用於進入該縣30個專業護理機構的護理人員、緊急醫療技術人員、承包商和供應商。

專業護理機構通常被定義為提供慢性病患者和殘障人士全天候護理和醫療服務的機構，新命令並不適用於療養院（nursing home）和包括輔助生活公寓（assisted living facilities）、住宅護理院（residential care facilities/board-and-care homes）在內的老人院，儘管這些機構仍強烈建議患者和訪客佩戴口罩。

康曲柯士達縣的醫院和診所將不受新命令約束，但可以選擇執行自己的口罩政策。

康曲柯士達縣衛生局局長茲維利（Ori Tzvieli）強調，新口罩令的目的在保護該縣的弱勢年長患者免於感染新冠病毒。他說：「根據我們在疫情中獲得的經驗，我們知道，專業護理機構有嚴重健康問題的老年人若感染新冠病毒，後果是最嚴重的。」

除了康曲柯士達縣，阿拉米達縣也要求專業護理機構的工作人員繼續佩戴口罩，並強烈建議訪客也戴上口罩。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）解釋，為保護大量脆弱的居民，通常是患有多重疾病的老年人，他們希望抱持謹慎的態度。他說：「新冠疫情最具破壞性的影響，大部分發生在專業護理機構的居民身上。」

數據顯示，在阿拉米達縣66家專業護理機構中，有近三分之一的居民尚未接種最新的新冠二價補強疫苗（bivalent COVID-19 booster）。截至今年1月，阿拉米達縣近29%的新冠死亡病例，是住在專業護理機構的人。

此外，聖他克拉拉縣上周發布一項新命令，要求所有進入醫療院所病患護理區的人都要佩戴口罩。

口罩 加州 疫情

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