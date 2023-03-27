靜宜大學首任女校長 林思伶將訪灣區

林思伶（左二）是靜宜首位女性校長。（記者李榮／翻攝）

北加州 靜宜大學校友會宣布，數月前上任的靜宜大學校長林思伶將於5月帶領團隊一行五人訪問北美，首站舊金山，與校友面對面聯誼交流。

林思伶是佛羅里達州立大學教育科技博士，曾任教育部 政務次長、文藻外語大學校長等職，也是靜宜大學首位女校長。林思伶秉持「靜宜主顧修女會，以慈愛與正義為宗旨」，以「在一切事上，愛與服務」傳承靜宜精神。她強調，自己是以「愈在地愈國際、愈偏鄉愈科技」的思維，希望奠基台中連結國際，並透過僕人式領導打造幸福校園。

林思伶此次率團訪美，除了拜會各地校友會、與校友們餐敘意見交流，除了凝聚校友向心力之外，也將前往印第安納州拜會創辦靜宜大學的聖瑪利森林主顧修女會，以及總部於華盛頓、在全世界有340多所會員學校的ISEP（International Student Exchange Programs）計畫。靜宜大學是ISEP國際交換學生計畫在台唯一會員學校，靜宜學生前往國外會員學校留學，只要支付在台灣就讀靜宜大學的學雜費及住宿費，到當地學校只需付生活費。因此即使家境不充裕，也能一圓留學的夢想。

靜宜大學校友會長黃安利指出，海外校友會是台灣母校的延伸，更是母校在海外的觸角，校友會希望利用此次母校校長率團來訪的機會，促進更多為母校服務的機會。期待凝聚校友力量，回饋母校多年來的栽培之恩。