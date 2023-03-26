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風暴不斷 聖荷西16公園無限期關閉 損失達3100萬元

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
受異常降雨量和強風影響，明礬岩公園（Alum Rock Park）自1月以來一直關閉，尚不清楚何時重開。（記者葛歆睿／攝影）
受異常降雨量和強風影響，明礬岩公園（Alum Rock Park）自1月以來一直關閉，尚不清楚何時重開。（記者葛歆睿／攝影）

在過去的三個月裡，連續不斷的大氣河流風暴侵襲灣區，降雨和強風導致樹木倒塌、泥石流以及淹水。因此，聖荷西市16個公園無限期關閉，尚不清楚何時重新開放。散落的樹枝和其他雜物仍需清理，而小徑和路牌標誌則需要維護。

異常的雨量和強風給聖荷西市公園造成的損失達到3100萬元。其中自1月以來一直關閉的明礬岩公園（Alum Rock Park）就占了大部分，損失估計為1900萬元。聖市公園、娛樂和社區服務部發言人拉佐（Daniel Lazo）表示，這個數字可能還會上升。

拉左稱，工作範圍很廣，包括讓地質學家評估和檢查道路，對步道小徑重新分級以供公眾安全使用，同時正在與聖荷西工務及保護部門合作，清理1月風暴以來倒下的樹木。

環保非營利組織Green Foothills的組織者埃斯特拉達 (Juan Estrada) 認為，聖荷西應該向公眾說明公園關閉的原因，因為民眾看不出來許多公園存在安全隱患，冒然闖入有可能受傷。他建議，如果情況太危險，甚至因為潮濕暫時無法檢查維修，應該廣為宣傳讓盡可能多的人知道。

上周末Almaden Lake和Guadalupe Oak Grove公園在關閉兩個多月後重新開放。但威廉街和坎寧安湖部分地區等一些公園仍然關閉。

在南聖荷西，Shady Oaks、Cathedral Oaks和Metcalf公園均關閉。東部的Lone Bluff、La Ragione和Rocksprings公園、以及Calabazas BMX公園和Overfelt Gard花園等也因最近的暴風雨暫不對公眾開放。

聖荷西公園倡導者德累斯頓 (Jean Dresden) 表示，目前關閉的大多數公園都位於湖泊、小溪或水道附近。當雨水溢出水道時，會滲入公園的土壤中。即使公園看起來沒有受到影響，潮濕的土壤也會使樹根鬆動，導致道路泥濘和山體滑坡。

德累斯頓表示，在進行全面檢查之前，不應讓任何人在周圍走動。此外，當人們在非常潮濕的土壤上行走時，可能會將其壓實影響樹根。

拉佐表示，目前無法估計公園何時重新開放，每個公園的時間表都不同。

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