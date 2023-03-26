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響應「清潔加州社區日」 聖荷西志工美化市容

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
官員們和70多名志願者3月25日參加聖荷西瑞蘭公園（Ryland Park）「清潔加州社區日」活動。（記者葛歆睿／攝影）
官員們和70多名志願者3月25日參加聖荷西瑞蘭公園（Ryland Park）「清潔加州社區日」活動。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西市響應加州政府的倡議，合作舉辦八場「清潔加州社區日」活動，召集志願者美化城市市容。市民積極參與，華人新移民媽媽「入鄉隨俗」，不僅自己身體力行，也認真培養女兒從小做公益。

3月25日周六，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、州長辦公室志願者首席服務官弗萊戴（Josh Fryday）、聖荷西第三區市議員托雷斯（Omar Torres）、加州交通廳（Caltrans）灣區運營副總監諾扎里（Sean Nozzari）等，一同參加了瑞蘭公園（Ryland Park）的「清潔加州社區日」活動，與70多名志願者一起清理美化這個位於市中心的公園。

聖荷西市市長馬漢感謝州長投資於清理工作，表示與州府的合作可以幫助聖荷西實現目標。...
聖荷西市市長馬漢感謝州長投資於清理工作，表示與州府的合作可以幫助聖荷西實現目標。（記者葛歆睿／攝影）

「清潔加州社區日」是由州長辦公室、州交通廳與地方政府聯手，在全州範圍內舉行的為期11天的志願者服務系列活動，旨在通過教育與娛樂的方式，發動居民清理美化社區、處理垃圾、並了解垃圾的影響。這與馬漢上任後提出的首要任務之一「清潔城市」不謀而合。馬漢感謝州長投資於清理工作，表示與州府的合作可以幫助聖荷西實現目標。「我們每個人都盡自己的一份力，一定可以讓我們的城市安全、美麗、乾淨，人人安居樂業。」

弗萊戴表示，清理城市對加州至關重要而且刻不容緩。「清潔加州社區日」不僅體現了州府與地方政府通力合作的最佳狀態，更成功地讓所有人，尤其是年輕人，都參與進來，共同解決加州面臨的重大挑戰。他感謝所有志願者能夠挺身而出共同努力，付諸實際行動讓自己的城市變得更美好。

當日，官員與志願者一起在瑞蘭公園清理雜草，維護花圃。志願者以年輕人為主，大多來自#CaliforniansForAll College Corps、Youth Jobs Corps、以及聖荷西California Climate Action Corps。其中不乏十幾歲的青少年，但最引人注目的是一對只有六歲和八歲大的姊妹。

她們的母親梁女士透露，自己並不屬於哪個組織，只是每周都會在市政府網站找志願者服務的機會，只要有時間就會帶女兒參加。

華人新移民梁女士帶六歲和八歲的女兒參加志願者活動，從小培養她們做公益。（記者葛歆...
華人新移民梁女士帶六歲和八歲的女兒參加志願者活動，從小培養她們做公益。（記者葛歆睿 ／攝影）

梁女士來美僅三年，在國內不曾做過志願者，但移民後發現這裡的人都熱中於社區服務，便主動加入。而當別人對她的付出表達感謝時，就更加堅定了她要繼續下去的決心。她還表示，應該從小培養孩子做公益，帶她們出來除草撿垃圾，要比留在家裡看電視玩遊戲有意義得多。

「清潔加州社區日」是州交通廳領導的Clean California計畫的最新行動。Clean California斥資12億，旨在改造破舊的道路並恢復當地街道和公共場所。自2021年7月啟動以來，已經處理了140萬立方碼的州際公路垃圾，足以填滿367個奧運會規格的游泳池。

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