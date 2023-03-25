屋崙市也有官方分區圖 怪異難確認

儘管屋崙官方正式分區定義難以確定，並不代表分區不存在。圖為屋崙市中心。(Getty Images)

不同於舊金山，其政府當局繪製許多社區地圖，部分地圖互相矛盾，屋崙 社區的官方分區圖，則是怪異地難以確認和證實。

當屋崙官員公布城市與居民的地區分布，通常會依照七個市議會或警察 區域畫分，偶爾規畫文件傾向繪製類似屋崙市中心的地圖。其他包括地方歷史學家到房地產網站「Zillow」等第三方機構，則自行繪製社區分線。

但是，儘管屋崙市有超過40個社區委員會、覆蓋區域基於警察巡邏，屋崙官方正式分區定義仍難以確定。然而，這並不代表分區不存在；「紀事報」近來發現長期分區界線所在，但是有兩個城市定義社區分界線版本。

第一個分區地圖，包括131個社區，包括中國城與Sheffield Village。其他社區包括Peralta Hacienda與Fruitvale Station。地圖可能不是來自官方城市，交通部門的停車與行動單位是地圖使用者，但團隊規畫師歐爾森(Kerby Olsen)表示，這並非他們創設或使用；地圖可能是Google用戶於2007年上傳的線上文件副本。兩張地圖實際上完全相同。

地圖顯示社區邊界，以及2010-2020年社區人口變化數據，這些數字是近似值，因為社區邊界與美國人口普查 設定邊界，並不完全一致。

另一張分區地圖則由現已解散的「屋崙社區與經濟發展局」(Oakland Community and Economic Development Agency)製作，地圖擁有約133個社區，其中有幾個社區與第一個社區地圖有幾乎相同的邊界；但有許多街區限制與城市街道並不完全一致，其中有八個未命名社區，例如包括屋崙國際機場在內的一塊土地。

社區分區地圖內容與顧問公司「Fern Tiger Association」於1981年起草的一份地圖相似，後者曾協助規畫屋崙市行道樹選擇。加州屋崙博物館過去曾在網站製作地圖互動版本，但現已不可用。針對相關地圖來源，屋崙市並未做出評論回應。