我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

市議員安世輝：考慮明年參選舊金山市長

編譯組／灣區23日電
舊金山市議員安世輝公開證實，考慮明年參選舊金山市長。(取自市議員安世輝官方臉書)
舊金山市議員安世輝公開證實，考慮明年參選舊金山市長。(取自市議員安世輝官方臉書)

舊金山市議員安世輝（Ahsha Safaí）公開證實市政廳內部人士數月來已知的事：他考慮明年參選舊金山市長，挑戰競選連任的現任市長布里德（London Breed）。

安世輝是代表Excelsior區的兩任市議員，亦為布里德的前盟友，但對布里德與其領導市政越來越持批評態度，引發外界對他準備於2024年11月競選舊金山市最高職位的普遍猜測。他23日向「紀事報」證實，正在探索潛在市長競選的可能性，並將在「夏天某個時刻」做出最後決定。

安世輝表示，他考慮競選市長，因為他認為舊金山正遭遇公共安全持續惡化、無家可歸的遊民狀況讓人無法接受，還有住房短缺問題。他目前未宣布任何具體計畫，也尚未闡述他的做法將如何不同於布里德。

也有其他人可能加入明年的市長選戰；反貧窮組織「引爆點」(Tipping Point)創辦人盧里(Daniel Lurie)近來在推特發文，表達期望扭轉舊金山局面，並且「重建聲譽與城市」，部分人士認為，這可能是他有意競選市長的暗示。

安世輝曾是前工會領袖與市府官員，他可能會發現自己與布里德將競爭部分相同選區。溫和派的布里德，自2018年以來一直擔任市長職務。

安世輝2016年擊敗激進派候選人贏得市議員選戰，此一勝利被視為讓溫和派在市議會占多數、增強對已故市長李孟賢（Ed Lee）的政治支持。然而，當時安世輝曾表示，自己並不屬於溫和派陣營或激進派，他在第一次選舉中曾獲得部分激進派領袖支持。

在市議會辦公室，安世輝與布里德有時在關鍵議題的立場相似，例如快速追蹤住房開發、打擊零售犯罪與銷售贓物、改善公共安全。2021年底，安世輝支持市長提案簡化特定住房手續計畫。

布里德於2021年12月宣布競選連任，當時選舉仍訂於2023年舉行。選民11月通過提案，將選舉延至2024年、配合總統選舉時間。政治顧問穆爾（Maggie Muir）證實，布里德正爭取競選連任。她表示，布里德對舊金山城市有非常清楚的願景與路線圖：讓更多警察上街巡邏，追究芬太尼毒販責任，並建造更多住房。

布里德被問及對安世輝可能參選時表示，最重要事情就是繼續做好自己工作，這座城市期待她專注解決最緊迫的問題。安世輝則說，決定是否參選2024年市長，並非針對布里德政治計畫，也非關任何人，而是真正關於城市狀況與方向，「與任何人無關」。

舊金山 警察 遊民

上一則

「有蓉乃大」講座 教育專家談ChatGPT文化教學應用

下一則

斯佩儀退休後成立基金會 助聖馬刁婦幼脫貧

延伸閱讀

提振經濟 金山擬簡化商業許可申請

提振經濟 金山擬簡化商業許可申請
金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出

金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出
增加2700萬警局加班預算？市長布里德市、議員陳詩敏隔空互槓

增加2700萬警局加班預算？市長布里德市、議員陳詩敏隔空互槓
符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判

符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判
金山警局加班預算案 市議會推遲議程 議員：先重視無家者

金山警局加班預算案 市議會推遲議程 議員：先重視無家者

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

2023-03-20 23:17

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光