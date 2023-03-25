市議員安世輝：考慮明年參選舊金山市長

舊金山市議員安世輝公開證實，考慮明年參選舊金山市長。(取自市議員安世輝官方臉書)

舊金山 市議員安世輝（Ahsha Safaí）公開證實市政廳內部人士數月來已知的事：他考慮明年參選舊金山市長，挑戰競選連任的現任市長布里德（London Breed）。

安世輝是代表Excelsior區的兩任市議員，亦為布里德的前盟友，但對布里德與其領導市政越來越持批評態度，引發外界對他準備於2024年11月競選舊金山市最高職位的普遍猜測。他23日向「紀事報」證實，正在探索潛在市長競選的可能性，並將在「夏天某個時刻」做出最後決定。

安世輝表示，他考慮競選市長，因為他認為舊金山正遭遇公共安全持續惡化、無家可歸的遊民 狀況讓人無法接受，還有住房短缺問題。他目前未宣布任何具體計畫，也尚未闡述他的做法將如何不同於布里德。

也有其他人可能加入明年的市長選戰；反貧窮組織「引爆點」(Tipping Point)創辦人盧里(Daniel Lurie)近來在推特發文，表達期望扭轉舊金山局面，並且「重建聲譽與城市」，部分人士認為，這可能是他有意競選市長的暗示。

安世輝曾是前工會領袖與市府官員，他可能會發現自己與布里德將競爭部分相同選區。溫和派的布里德，自2018年以來一直擔任市長職務。

安世輝2016年擊敗激進派候選人贏得市議員選戰，此一勝利被視為讓溫和派在市議會占多數、增強對已故市長李孟賢（Ed Lee）的政治支持。然而，當時安世輝曾表示，自己並不屬於溫和派陣營或激進派，他在第一次選舉中曾獲得部分激進派領袖支持。

在市議會辦公室，安世輝與布里德有時在關鍵議題的立場相似，例如快速追蹤住房開發、打擊零售犯罪與銷售贓物、改善公共安全。2021年底，安世輝支持市長提案簡化特定住房手續計畫。

布里德於2021年12月宣布競選連任，當時選舉仍訂於2023年舉行。選民11月通過提案，將選舉延至2024年、配合總統選舉時間。政治顧問穆爾（Maggie Muir）證實，布里德正爭取競選連任。她表示，布里德對舊金山城市有非常清楚的願景與路線圖：讓更多警察 上街巡邏，追究芬太尼毒販責任，並建造更多住房。

布里德被問及對安世輝可能參選時表示，最重要事情就是繼續做好自己工作，這座城市期待她專注解決最緊迫的問題。安世輝則說，決定是否參選2024年市長，並非針對布里德政治計畫，也非關任何人，而是真正關於城市狀況與方向，「與任何人無關」。