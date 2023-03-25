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灣區中醫藥界同慶國醫節 傳承文化 表彰先進

記者李榮／佛利蒙報導
第94屆國醫節慶祝活動在佛利蒙舉行，傳承中醫文化。（主辦單位提供）
第94屆國醫節慶祝活動在佛利蒙舉行，傳承中醫文化。（主辦單位提供）

由美國中醫公會主辦，美國中藥聯商會、美洲中國文化醫藥大學、加州五系中醫藥大學、國際醫藥大學、加州大學矽谷聯合共同主辦的第94屆國醫節，日前在佛利蒙舉行，超過150位中醫藥同業及師生，以及多位民選官員齊聚一堂。眾人一同回顧中醫與中藥的歷史、表彰先進、展望未來，慶祝中醫藥界的傳統節日。

主辦單位介紹，94年前時有281名中醫在上海集會，強烈反對當時中央衛生行政部門廢除中醫的議案。所幸活動獲得全國各地的響應，掀起中醫藥界的救亡圖存運動，才成功阻止了提案，也讓具有幾千年歷史的中國醫學醫療得以續存，繼而傳播於全球。為紀念這次抗爭的勝利，中醫藥界制定「國醫節」，每年慶祝。

包括中華人民共和國駐舊金山總領館總領事張建敏、聯邦眾議員趙美心、加州財務長馬世雲、州參議員威善高、州眾議員丁右立、州眾議員羅達倫、州眾議員李天明等人，都對此次的國醫節給予祝賀。

州眾議員李天明也親到會場致意，並表揚大會執行主席、美國中醫公會長薛初龍，以及美國中醫公會榮譽會長黃憲生、美國中藥聯商會會長劉源凱、副會長戴博超、美洲中國文化醫藥大學董事長種衍位、加州五系中醫藥大學副校長兼教務長趙振平、國際醫藥大學校長王英秋、加州大學硅谷校長楊磊等大會共同主席。

薛初龍致詞時表示，北加州中醫藥界於1974年始慶祝國醫節，1975年成功獲得加州中醫針灸合法化，歷史相當悠久。「目前的挑戰已不是生存，而是排除障礙繼續發展。」他舉例，中醫藥界必須爭取加州甚至於全美業界的團結，共同提高教育水平，統一教育標準。另一方面，也要爭取增加保險支付，讓更多人受惠，特別是對於耆英族群的福利，更是關注重點。

當日包括中國駐舊金山總領館領事賀曉璐、佛利蒙市長高敘加、副市長黃潔宜等人也都親至現場。慶祝大會由美國中醫公會副會長李瑛、鐘文舟主持。美國中醫公會前會長胡軍也於慶會中，主講的「甲狀腺功能減退症的針灸和中藥治療」。他還從中醫、中藥和學校負責人的角色，對於針灸、中藥、針灸學校的歷史、現狀和發展，分享多年來的經驗。

加州大學 眾議員 舊金山

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