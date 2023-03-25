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聖荷西學校缺交通員 威脅學生安全

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖荷西總共需要262名交通員，目前約有80個職位空缺。（記者葛歆睿／攝影）
聖荷西總共需要262名交通員，目前約有80個職位空缺。（記者葛歆睿／攝影）

新冠肺炎疫情之後，聖荷西學區都面臨交通員人手不足的問題。學區當局和校方表示，短缺意味著學生每天在穿越繁忙的十字路口時，容易受到傷害。

聖荷西警察局學校安全和教育部門的項目經理巴特 (Michelle Barte) 表示，交通員是學校社區值得信賴的成員。聖荷西市總共需要262名交通員，目前約有80個職位空缺。巴特指出，交通員的作用不僅是護送學生從A點到B點，還因為他們長期待在那裡，熟悉周圍情況，能夠分辨可疑的人，所以還肩負保護學生安全的責任。

警察局負責為各學區雇用和指派交通員。交通員是兼職的，每周最多工作10個小時，時薪26.45元。申請人需要通過背景調查、擁有加州駕照、完成八年級並已接種新冠肺炎疫苗。有意者可以通過在線或郵寄的方式申請，並需要通過面試程序。

在疫情遠程學習期間，交通員人數急劇下降。巴特指出，在恢復面授上課後，他們中許多人因為擔心感染新冠肺炎不願意回來。此外，高昂的生活成本導致一些居民搬離聖市也是招聘困難的原因之一。

她表示，短缺意味著一些學區的十字路口根本就沒有交通員。根據協議，每個路口至少應有一名交通員，但繁忙的路口需要更多人。她補充表示，交通員可以四處調動，學區會得到提前通知。

常青學區（Evergreen School District）發言人比利亞雷亞爾 （Johanna Villareal）表示，學區內16所中小學中有9所學校沒有交通員。學區較繁忙的十字路口最多可配備兩名交通員，目前只能徵集家長志願者。

學區 聖荷西 新冠肺炎

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