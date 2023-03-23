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每12亞裔有1人帶原乙肝 務必做篩查

記者王子涵／舊金山報導
每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒，超過三分之二的患者並不知情，四分之一的病症將最終發展為肝癌或相關疾病。（蘇子文提供）
每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒，超過三分之二的患者並不知情，四分之一的病症將最終發展為肝癌或相關疾病。（蘇子文提供）

史丹福大學亞裔肝臟中心（Asian Liver Center at Stanford University）本月發表文章稱，乙型肝炎病毒（Hepatitis B，簡稱乙肝）的全民篩查與疫苗普及，在近兩年獲得重大進展。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，全美乙肝病毒攜帶者約58萬至240萬人，移民社區是重災區。每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒，超過三分之二的患者並不知情，四分之一的病症將最終發展為肝癌或相關疾病。

加州88%的慢性乙肝患者為亞裔，乙肝對亞裔人群的致死率是白人的9倍以上。

最新的CDC建議指出，18歲以上的成年人接受乙肝病毒篩查，將有效降低乙肝病毒所導致相關疾病的發病率及致死率。

每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒，超過三分之二的患者並不知情，四分之...
每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒，超過三分之二的患者並不知情，四分之一的病症將最終發展為肝癌或相關疾病。（蘇子文提供）

史丹福大學亞裔肝臟中心醫學院創始人蘇啟深教授在文章中指出，乙肝全面篩查將發現並避免每十萬名成年人中，7.4例代償性肝硬化、3.3例失代償性肝硬化、5.5例肝細胞癌、1.9例肝移植，以及10.3例乙肝相關死亡。

史丹福大學亞裔肝臟中心是美國第一個致力於降低亞洲和亞裔人群乙肝感染和肝癌發生率的非營利機構。中心由蘇啟深教授於1996年創立，通過全方位的社會動員與合作、政策倡導、科學研究與健康教育活動抗擊乙肝。

2021年10月，AB 789法案得到加州州長紐森（Gavin Newsom）簽訂，加州成為全美第一個向成年居民提供乙肝與丙肝自願篩查的州，法案還要求社區診所等醫療設施將乙肝篩查納入基礎醫療服務中。

2022年2月，CDC建議19歲至59歲的居民需施打乙肝疫苗，60歲以上居民若無其他疾病風險，也可施打乙肝疫苗。

2023年3月9日，乙肝篩查正式被列入CDC的建議中，建議指出所有成年人一生中應至少接受一次乙肝篩查。

舊金山預防乙型肝炎組織（SF Hep B Free）執行主任蘇子文（Richard So）表示：「乙肝疫苗在八十年代就被研發出來，並且終身有效，你一生都無需再擔心。並且如果患者處於患病早期，在病症沒有發展成肝癌前接受篩查，按照醫生的指示進行治療，大多數人仍然可以度過幸福的一生。」

舊金山預防乙型肝炎組織將於4月7日在密爾布瑞召開記者會，提高亞裔社區在預防乙肝病毒的意識，加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）等將參加。詳情查看：https://www.sfhepbfree.org/

每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒，超過三分之二的患者並不知情，四分之...
每12個成年亞裔移民中，就有一人攜帶乙肝病毒，超過三分之二的患者並不知情，四分之一的病症將最終發展為肝癌或相關疾病。（蘇子文提供）

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