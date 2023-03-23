虛擬幣專家訪台灣 交流反詐騙

漢索（右四）至台灣警察大學、刑事局等交流，分享打擊詐騙的經驗。（陳湘君提供）

詐騙事件頻繁的程度已經到了忍無可忍的境界。與早期的現金詐騙相比，近來虛擬貨幣 已是重要的詐騙與洗錢工具。但因虛擬貨幣去中心化，以及規避監管的特點，造成金流上查察困難。宗旨為推動反詐騙的灣區圓成基金會，日前邀請虛擬貨幣調查專家到台灣做訓練和訪問，至中央警察 大學和刑事局座談，並由兩位立法委員陪同拜會司法院袐書長、法務部次長、行政院國家「打詐國家隊」，以及政務委員羅秉成等，希望促成更強力的規範與法源，遏止詐騙。

圓成基金會由陳湘君所創。她表示，自己的母親被詐騙上百萬美元，甚至連住了幾十年的房子都被詐騙集團 拿到地下錢莊借錢，積蓄被騙光的情況下，近80歲的老母甚至幾度想自殺，後來甚至搬到廟裡居住。她希望所創的圓成基金會進一步推動反詐騙，在美國與台灣分頭進行。今年一月也曾與立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘等人，在台共同召開記者會，要求「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」，呼籲政府盡快確定虛擬貨幣的主管機關，並解析洗錢手法。

她說，圓成基金會在幾天前邀請挪威虛擬貨幣調查專家漢索（Raymond Hantho），至警察大學刑事學系研究所、刑事警察局等單位演講與論壇，並拜訪立法委員與多政府單位與官員。期待透過國際經驗，不讓虛擬貨幣一直成為詐騙集團所利用的漏洞。

陳湘君指出，自己母親被詐騙集團所騙的款項，就是被換成虛擬貨幣，而且是層層洗錢，再加上轉到國外以後，查察更為困難。而且現行的法令框架下對於虛擬貨幣也有不足之處。不過，許多國家在虛擬貨幣的犯罪防堵上已比較先進的經驗，也因此希望透過國際專家的分享，推動防堵利用新科技的犯罪手法。

漢索這次訪台行程中先到警察大學刑事學系研究所參加演講及論壇。主題包括虛擬貨幣金流偵察，會中包括刑事學系教授廖有祿博士、許福生教授、蔡馥璟博士和游毓蘭立委等人。基隆警察局偵察隊副隊長蘇育緯，以及國家棟樑科偵博士班的學生也加入討論。

在論壇中，與會者討論虛擬貨幣金流偵察的重要以及如何有效地進行虛擬貨幣調查。大家都認為，虛擬貨幣的出現為網路詐騙等犯罪行為提供了更多的可能，因此對虛擬貨幣進行有效的調查和金流偵察至關重。漢索則以實際案例，分享虛擬貨幣犯罪目前的現況。

漢索此行到刑事局演講及論壇，針對虛擬貨幣金流偵察等相關議題進行討論。演講活動由刑事局科技研發科長莊明雄主持，多位檢、警以及執法人員亦參與，探討虛擬貨幣在網路詐騙等犯罪行為中的應用以及相關的調查技巧。漢索在演講中，分享他對虛擬貨幣的經驗和知識，並介紹如何利用新的工具來解決金融犯罪行為。他強調，執法機構應該要具備新的技能和工具，才能有效地打擊虛擬貨幣相關的犯罪。

陳湘君說，漢索這次與立委陳歐珀、邱顯智以及台灣部會行政院政務委員羅秉成、司法院祕書長林輝煌、司法院刑事廳廳長李釱任等多人討論虛擬貨幣的詐騙，期待政府能進一步提升對虛擬貨幣詐騙的認識和能力，實際應對詐騙手法。漢索並強調，在打擊虛擬貨幣詐騙時，國際合作非常重要，呼籲台灣政府加強與國際組織和其他國家的連結。