安保升級 灣區捷運增加警力

BART警察局長阿爾瓦萊斯(Ed Alvarez)表示，BART每個班次將增加8到18名警察，以保護乘客的安全。（記者李怡／攝影）

捷運BAR警察 局長阿爾瓦萊斯(Ed Alvarez)20日在記者會上表示，從當天開始，將在BART上部署更多警察，以幫助解決乘客安全問題。每個班次列車將增加8到18名警察。目前每個班次有十名警察。

阿爾瓦萊斯表示，「這一新的部署策略，將最大限度地提高乘客的安全。我們聽到了乘客心聲並對服務做出了改變。這是我工作25年以來最大的警力部署」。

BART董事會董事李正元（Janice Li）表示，在交通預算吃緊的情況下，為BART系統增加警力，需要付出比平時更多的努力。因為舊金山 市和縣無法找到真正的解決方案和真正解決無家可歸者的問題，也就無法真正應對BART上的毒癮危機。增加警力是保障乘客安全的一個有力方法。

住在東灣的捷運乘客趙欽風表示，自疫情 之後，每天乘坐到舊金山市中心上班的通勤捷運，成為了無家可歸遊民流動的家，且車輛有時會臨時停車或是晚點，來配合警務人員的調查。很多時候遊民會在上下班的高峰期坐一整排座位，有的還在座位上吸毒，增加警力真是很有必要。

此次的增加警力政策，是舊金山交通局為應對無家者乘客增加和疫情之後，乘客減少的雙重危機。BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，BART在城市當中的運輸地位，意味著它必須成為解決無家可歸問題的一部分。這無疑會損害乘客滿意度和乘客體驗。之後會考慮與各縣合作，制定一個可行的警務計畫和成立無家者外展團隊，逐步解決危機。

交通局表示，舊金山交通運輸系統每年的支持激增到3000萬元以上。且疫情對於BART及公交系統的收入影響還在持續，預計聯邦資金預計將在兩年內用完，之後將出現數億元的赤字。

舊金山交通局局長譚林(Jeffrey Tumlin)表示，財政赤字與無家者危機不只是舊金山。這是全國都在面臨的挑戰，目前還看不到對這一問題的解決方案。他說，面對財政赤字，可能最後會考慮以發行債券的形式度過。

據一項BART數據顯示，2023年每月乘客量約為疫情前的40%，且乘客對其在管理遊民方面的表現不滿。BART的準點率在2022年11月份跌至75%以下，並且在隨後的幾個月中繼續下降。