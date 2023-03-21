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安保升級 灣區捷運增加警力

記者李怡／舊金山報導
BART警察局長阿爾瓦萊斯(Ed Alvarez)表示，BART每個班次將增加8到18名警察，以保護乘客的安全。（記者李怡／攝影）
BART警察局長阿爾瓦萊斯(Ed Alvarez)表示，BART每個班次將增加8到18名警察，以保護乘客的安全。（記者李怡／攝影）

捷運BAR警察局長阿爾瓦萊斯(Ed Alvarez)20日在記者會上表示，從當天開始，將在BART上部署更多警察，以幫助解決乘客安全問題。每個班次列車將增加8到18名警察。目前每個班次有十名警察。

阿爾瓦萊斯表示，「這一新的部署策略，將最大限度地提高乘客的安全。我們聽到了乘客心聲並對服務做出了改變。這是我工作25年以來最大的警力部署」。

BART董事會董事李正元（Janice Li）表示，在交通預算吃緊的情況下，為BART系統增加警力，需要付出比平時更多的努力。因為舊金山市和縣無法找到真正的解決方案和真正解決無家可歸者的問題，也就無法真正應對BART上的毒癮危機。增加警力是保障乘客安全的一個有力方法。

住在東灣的捷運乘客趙欽風表示，自疫情之後，每天乘坐到舊金山市中心上班的通勤捷運，成為了無家可歸遊民流動的家，且車輛有時會臨時停車或是晚點，來配合警務人員的調查。很多時候遊民會在上下班的高峰期坐一整排座位，有的還在座位上吸毒，增加警力真是很有必要。

此次的增加警力政策，是舊金山交通局為應對無家者乘客增加和疫情之後，乘客減少的雙重危機。BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，BART在城市當中的運輸地位，意味著它必須成為解決無家可歸問題的一部分。這無疑會損害乘客滿意度和乘客體驗。之後會考慮與各縣合作，制定一個可行的警務計畫和成立無家者外展團隊，逐步解決危機。

交通局表示，舊金山交通運輸系統每年的支持激增到3000萬元以上。且疫情對於BART及公交系統的收入影響還在持續，預計聯邦資金預計將在兩年內用完，之後將出現數億元的赤字。

舊金山交通局局長譚林(Jeffrey Tumlin)表示，財政赤字與無家者危機不只是舊金山。這是全國都在面臨的挑戰，目前還看不到對這一問題的解決方案。他說，面對財政赤字，可能最後會考慮以發行債券的形式度過。

據一項BART數據顯示，2023年每月乘客量約為疫情前的40%，且乘客對其在管理遊民方面的表現不滿。BART的準點率在2022年11月份跌至75%以下，並且在隨後的幾個月中繼續下降。

舊金山 警察 疫情

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