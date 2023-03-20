地老天荒春數點 旅美畫家畫展屋崙華埠登場

圖為旅美畫家王濟遠的作品「地老天荒春數點」。（記者劉先進／攝影）

地老天荒春數點，閒意風來月往時。東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠 舉辦「你們看那天上的飛鳥——旅美畫家花鳥畫展」。有興趣的市民可到屋崙華埠Webster街1018號欣賞展覽。展覽開放時間為，周二、四上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時。

華藝文化沙龍負責人李耀忠19日說，旅美畫家經歷一戰、二戰，韓戰，文革政治上的動盪，也嘗盡人生的艱難。作為文化的使者和傳播者，在美中間建立友誼。花鳥畫在美國發揚光大，結出豐碩果實。展覽中，既有魏樂唐抽象花鳥在抽象表現主義上對於傳統的對話，也有程及、曾景文、胡錫藩以傳統花鳥入水彩的表現。有劉業昭，張書旂，王濟遠等老一輩畫家，也有蘇富比新銳畫家李洪柱。有近代史名人林語堂大女兒林如斯珍貴兒時作品，也有李其琪12歲時元氣淋漓的新作。此外，還有莊中亮、彭小英、陳蔭羆的作品。展覽標題取自聖經，「你們看一看那天上的飛鳥，也不種也不收，也不在倉裡存糧，你們的天父尚且養活牠們。你們不比飛鳥貴重得多嗎？」

畫家李其琪的作品。（記者劉先進／攝影）

被稱為「灣區三老」之一的劉業昭被稱為畫壇陶淵明。李耀忠說，劉業昭的畫作，結合中國大寫意和西方抽象表現主義。逸筆草草，神采卓然。以簡筆畫花鳥，展現大寫意，不追求細節。他還在微尺寸上開疆拓土。即2.75X3.5吋、不到9.6平方吋面積上，筆墨縱橫，開一代先河。35年中創作了一系列的微型花鳥畫。填補中國畫這一領域的空白，這在國畫歷史罕見。「中國傳統書畫以平尺售賣，微尺寸迷你畫並不討好，但他深耕不止，畫梅蘭竹菊，加州蜂鳥，繪金門橋30多年，用半生光陰追蹤同一風景，少之又少。他還探索中國畫的雙層立體表現。」

圖為旅美畫家陳蔭羆的作品。（記者劉先進／攝影）

李耀忠說，王濟遠是張大千以外旅美畫家中資歷最老的。沒專門受美術院校訓練，卻無師自通，是那年代極少詩、書、畫俱佳的大家。其作品「所修彌近，所濟彌遠」，花鳥水果圖清雅俊俏，秀麗可人，風情萬種。與國內同行顯著不同。1926年王濟遠赴歐洲旅行，1927年創辦藝苑繪畫研究所。數次赴日考察。1941年到美國，創辦華美畫學院，傳授國畫和書法。在美國時，王濟遠還與張大千共同舉辦畫展長達兩年。1954年，張大千在巴西 購建一處中式園林「八德園」。邀請王濟遠到巴西小住。王濟遠在園林中創作作品「八德園中之曲竹」和「地老天荒春數點」，這幅畫也成為兩人半世紀友誼的紀念。「我們不知道他是否為張大千在美國最好的朋友，但一定是最信任的人。當年張大千運許多張珍貴藏品，以變賣藏品支付海外舒適的生活。卻被海關扣下，他委託王濟遠全權辦理。」

圖為旅美畫家程及的作品。（記者劉先進／攝影）

過去五年，華藝文化沙龍舉辦林語堂、顧維鈞、伍連德多人的手稿信劄展，旅美畫家山水作品展等十多個重要展覽。今年將舉辦民國重要名人簽名本（胡適、林語堂、賽珍珠）展等。