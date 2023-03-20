赴台教學 僑委會海外青年英語服務營報名
金山灣區僑教中心在中心舉辦「2023年海外青年英語服務營說明及現場申辦活動」，由專人協助金山灣區青年申請僑務委員會2023年海外青年英語服務營，吸引不少僑胞朋友帶領子女前來詢問及辦理相關申辦作業。今年僑委會英語營華裔青年申請需結合智能僑務i僑卡，僑教中心指派專人及FASCA學員於現場專人協助僑胞i僑卡申辦及及時審核服務。
僑教中心主任莊雅淑表示，僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育，將於今年的7月8日至8月3日，讓海外僑胞青年參與「海外青年英語服務營」，希望結合海外熱血僑胞青年的力量，在志願服務的過程中教學相長，並且實際體驗台灣在地文化，增加人生閱歷。
她並指出，僑委會英語營活動精采，第一周是英語志願教學訓練，幫助青年志工認識教學技巧，認識全球來的新朋友。第二至三周偏鄉學校教學服務，讓青年志工發揮所長團隊教學。第四周則安排環島旅遊，帶著青年志工實際走訪台灣、認識台灣。
莊雅淑表示，2023年度的英語服務營報名至4月28日止，報名其實已經在倒數計時中。只要10年級以上且於2023年11月30日前年滿16足歲，但未滿25足歲之海外青年，現居舊金山地區、以英語為母語，能以簡單中文溝通，身心健康、學行良好、能適應團體生活，且具高度從事志願服務意願者均可報名。另外，今年僑委會也特別開放給非華裔的青年參與英語服務營，有興趣青年可透過主流小學老師或台灣華語文學習中心（TCML）推薦報名。希望鼓勵海外青年，一起透過志願服務環遊台灣認識台灣。
這次舉辦的現場報名活動中，到場申辦民眾相當踴躍，有僑胞表示，朋友的小孩去過英語服務營，覺得整體規畫很棒，透過活動能讓孩子能發揮志願服務精神，幫助孩子鍛鍊成長，因此今年特別來帶孩子來報名，也希望藉由活動讓孩子到台灣，看看自己的故鄉。一位到場的華裔青年說，聽過朋友在參加營隊後熱情分享心得，所以想來嘗試申請，期待未來藉由營隊參與和世界各地來的志工當朋友，更重要的是透過英語教學中，成為一位更加有耐心的人。
另一位準備參加服務營的青年則說，自己的志願是當老師，希望能在英語服務營實現願望。僑教中心並透露，當天還有非華裔青年透過台灣華語文學習中心矽谷中文學校推薦前來報名，希望能參與營隊實現擔任老師夢想，同時近距離認識台灣。
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