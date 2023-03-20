赴台教學 僑委會海外青年英語服務營報名

海外青年英語服務營舉辦現場報名，年輕學生將到台灣偏鄉教英文。（記者李榮╱攝影）

金山灣區 僑教中心在中心舉辦「2023年海外青年英語服務營說明及現場申辦活動」，由專人協助金山灣區青年申請僑務委員會2023年海外青年英語服務營，吸引不少僑胞朋友帶領子女前來詢問及辦理相關申辦作業。今年僑委會英語營華裔 青年申請需結合智能僑務i僑卡，僑教中心指派專人及FASCA學員於現場專人協助僑胞i僑卡申辦及及時審核服務。

僑教中心主任莊雅淑表示，僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育，將於今年的7月8日至8月3日，讓海外僑胞青年參與「海外青年英語服務營」，希望結合海外熱血僑胞青年的力量，在志願服務的過程中教學相長，並且實際體驗台灣在地文化，增加人生閱歷。

她並指出，僑委會英語營活動精采，第一周是英語志願教學訓練，幫助青年志工認識教學技巧，認識全球來的新朋友。第二至三周偏鄉學校教學服務，讓青年志工發揮所長團隊教學。第四周則安排環島旅遊，帶著青年志工實際走訪台灣、認識台灣。

莊雅淑表示，2023年度的英語服務營報名至4月28日止，報名其實已經在倒數計時中。只要10年級以上且於2023年11月30日前年滿16足歲，但未滿25足歲之海外青年，現居舊金山地區、以英語為母語，能以簡單中文溝通，身心健康、學行良好、能適應團體生活，且具高度從事志願服務意願者均可報名。另外，今年僑委會也特別開放給非華裔的青年參與英語服務營，有興趣青年可透過主流小學老師或台灣華語文學習中心（TCML）推薦報名。希望鼓勵海外青年，一起透過志願服務環遊台灣認識台灣。

這次舉辦的現場報名活動中，到場申辦民眾相當踴躍，有僑胞表示，朋友的小孩去過英語服務營，覺得整體規畫很棒，透過活動能讓孩子能發揮志願服務精神，幫助孩子鍛鍊成長，因此今年特別來帶孩子來報名，也希望藉由活動讓孩子到台灣，看看自己的故鄉。一位到場的華裔青年說，聽過朋友在參加營隊後熱情分享心得，所以想來嘗試申請，期待未來藉由營隊參與和世界各地來的志工當朋友，更重要的是透過英語教學中，成為一位更加有耐心的人。

另一位準備參加服務營的青年則說，自己的志願是當老師，希望能在英語服務營實現願望。僑教中心並透露，當天還有非華裔青年透過台灣華語文學習中心矽谷 中文學校推薦前來報名，希望能參與營隊實現擔任老師夢想，同時近距離認識台灣。