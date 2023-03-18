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荷姆斯入獄日期 法官4月上旬裁決

編譯組／灣區17日電
法官4月將對荷姆斯入獄日期做出裁決。(美聯社)
法官4月將對荷姆斯入獄日期做出裁決。(美聯社)

Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)積極爭取延後入監，原預定入獄日期為4月27日。法官17日表示，下個月才會發布命令，針對荷姆斯的監禁開始日期作出裁決。

荷姆斯因與巴洛阿圖血液檢測初創公司倒閉有關、被判犯有詐欺重罪。她要求法官達維拉(Judge Edward Davila)讓她保釋、直至她上訴結束，可能需要數月時間。達維拉去年11月判處荷姆斯超過11年監禁時、已將入獄時間推遲至4月27日，法務專家認為，法官可能希望她能在入獄前生下第二名孩子。

達維拉17日在聖荷西地區法院主持聽證會，內容涉及荷姆斯是否應支付賠償金，以及是否可於上訴期間不入監。聽取有關賠償討論後，法官表示將於4月第一周就兩個問題公布裁決。

陪審團2022年1月判定荷姆斯犯有四項重罪，罪名是欺詐Theranos投資人超過1.44億元。十個月後，法官進行判決，並建議她在德州一間最低安全級別機構入監。聯邦監獄當局對關押荷姆斯地點擁有最終決定權。美國監獄局並未立即回覆有關荷姆斯被監禁地點提問。

荷姆斯一直積極爭取自由，直至她上訴結束。39歲的荷姆斯2003年在史丹福大學輟學創立Theranos、推動這家初創公司估值高達90億元。但卻在「華爾街日報」系列報導推出後，遭聯邦調查與詐欺指控，公司於2018年破產。

聯邦檢察官上月在法庭文件要求法官命令荷姆斯全額償還投資人損失，檢方統計損失超過8.78億元。達維拉則將荷姆斯犯罪導致投資人損失金額訂為3.81億元。荷姆斯2月提交法庭文件中指出，她持續創意研究取得專利，但基本上沒有任何具意義財產。荷姆斯的法律團隊表示，她積欠大量債務。

在回應檢方提出賠償金額時，荷姆斯表示，她的罪行並未導致Theranos倒閉、不應命令她支付賠償金。檢察官利齊(Robert Leach)稱，陪審團判定荷姆斯犯有共謀詐欺投資者罪行，因此應賠償所有投資人損失。

荷姆斯 投資 詐欺

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