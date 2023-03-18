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2灣區年輕人殺警案 義大利下令重審

編譯組／羅馬16日電
義大利最高法院15日下令，對涉嫌殺害義大利國家憲兵的艾德和納特-耶約特重審。圖為艾德（拭淚者）和納特-耶約特初次在法院被判無期徒刑時。（美聯社）
義大利最高法院15日下令，對涉嫌殺害義大利國家憲兵的艾德和納特-耶約特重審。圖為艾德（拭淚者）和納特-耶約特初次在法院被判無期徒刑時。（美聯社）

來自灣區、現年23歲的艾德（Finnegan Lee Elder）和22歲的納特-耶約特（Gabriel Natale-Hjorth），2019年7月前往羅馬度假，涉嫌在當地刺死一名執行便衣任務的35歲國家憲兵。義大利最高法院15日下令對被定罪的這兩名美國公民重審。

義大利最高法院15日晚上推翻對艾德和納特-耶約特的判決，預計會在未來幾周內公布理由；最高法院還指示上訴法院在新審判中必須確切檢視哪些問題。

艾德的代表律師卡普拉（Roberto Capra）對法院這一決定感到滿意，他表示，新審判提供重新計算刑期的可能性。

卡普拉說：「這項決定支持我們第一天就提出的說法：艾德當時並不知道站在自己面前的是一名執法人員，事件的發展動態讓這一事實被排除在外。」卡普拉向記者表示，他希望重審能提供減刑的空間。

在初審中，艾德和納特-耶約特被陪審團處以義大利最重刑罰無期徒刑，經過上訴，法院維持有罪判決，但將艾德的刑期減為24年，將納特-耶約特的刑期減為22年。

在事件中身亡的是35歲的義大利國家憲兵隊副準將雷加（Mario Cerciello Rega），他當時正和一名搭檔執行便衣行動，想取回艾德和納特-耶約特在毒品交易失敗後搶走的背包。艾德稱，他在地上和雷加扭打時，雷加企圖勒住他的脖子，他是出於自衛才拔刀。

雷加的搭檔出庭作證時表示，他和雷加有表明自己的憲兵身分，但辯方律師對他的說法表示懷疑。

納特-耶約特作證時說，他與雷加的搭檔扭打在一起，他跑回飯店時並不知道雷加被刺。

納特-耶約特的律師阿隆齊（Fabio Alonzi）表示，法院的裁決代表檢方稱納特-耶約特是謀殺共犯的理由薄弱，他會在重審中強調這一點。

阿隆齊16日前往監獄探視納特-耶約特；他說：「他告訴我，這是事發以來他第一次覺得鬆了一口氣，儘管他明白通往自由的道路會很漫長。」

艾德的父母表示，在第一次判決後，艾德有很長一段時間對未來不抱任何希望。艾德的母親對美聯社（Associated Press）說：「第二次判決讓他燃起一點希望，現在，第三次判決讓他覺得，他或許可以開始想像未來出獄後的日子。」

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