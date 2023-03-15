專家：矽谷銀行倒閉 因資產流動性管理失敗

圖為存戶在矽谷銀行總部排隊等候處理他們的存款。(美聯社)

自矽谷銀行 （Silicon Valley）破產 倒閉後，全美又有兩家銀行因經營不善而關門大吉。這一連鎖反應讓不少民眾擔心，08年的金融海嘯可能再次席捲而來。

矽谷資深華人投資家于海燕表示，與導致08年金融海嘯的雷曼兄弟投資銀行不同，矽谷銀行類屬於商業銀行，它受商業銀行監管機構的監管。「雷曼兄弟的資產負債表上，有很多複雜的金融衍生品，其客戶群體是覆蓋全球的，所以它的破產對全美，甚至世界的金融都有影響。」于海燕說，「矽谷銀行超80%的客戶來自於矽谷的初創企業，是一家本土化的銀行，對全美的影響力有限，更不要談國際的影響了。」

于海燕表示，矽谷銀行在2022年一直在大範圍融資，存款一度達到1000億元，而這筆存款無法通過傳統的放貸的方式在短時間內釋放出去。于是矽谷銀行購買了大量美國國債，和抵押支持債券 （MBS）。

在正常情況下，即便是國債超低的利率，銀行也是有利可圖。而矽谷銀行恰恰碰上美聯儲為抑制通脹而大幅加息，利息雖然變高，但債券價格降低，回報率下降，這讓持有大量長久期美債的矽谷銀行虧損慘重。當眾多初創公司在疫情後需要提取現金尋求新發展時，矽谷銀行的儲備金無法滿足，只好提前賣掉未到期的債券，回報率便進一步下降，進入惡性循環。

「這是很典型的銀行資產流動性管理失敗，矽谷銀行出現問題的第一時間沒有向聯邦存款保險公司（FDIC）的求助，而是尋求市場的幫助。」于海燕表示，矽谷早已不是過去的樣子，市場是十分殘酷的，大家都在謹慎規避風險。「現在所有的美國銀行都不拒絕客戶提款的要求，就怕發生擠兌現象。」

于海燕指出，聯邦存款保險公司目前1000億的儲備金足以應付矽谷銀行全部儲戶的取款要求，並且提供的低利息貸款也可以放緩擠兌風潮。「聯邦救市特別及時，迅速安撫了市場。」她說。「在周末不上班的情況下，聯邦就成立特殊小組，把儲備金釋放出來，具有里程碑的意義。」于海燕說。