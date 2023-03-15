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矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

矽谷銀行倒閉當天…創業家到處找提款機碰運氣

記者李榮／灣區報導
鄭雅慈表示，矽谷銀行對於新創的需求非常了解，可以說是生態圈的一環。（記者李榮／攝影）
鄭雅慈表示，矽谷銀行對於新創的需求非常了解，可以說是生態圈的一環。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行日前無預警倒閉震撼灣區新創圈，許多創業家都連忙轉帳、提款。創業家鄭雅慈甚至在事發當天到處找提款機提款，有些成功、有些失敗，「像吃角子老虎一樣，只能碰碰運氣。」

鄭雅慈說，當時會去矽谷銀行開次，是因為矽谷銀行對於新創向來特別友善，手續費低廉以外，對於新創的需求也比較了解，某種程度上可以說是新創生態圈的一環。新創在長大的過程中，矽谷銀行除了噓寒問暖，提供適合的產品以外，聯繫窗口還主動介紹新創圈的人脈，而這對於新創公司來說又是特別重要。

鄭雅慈表示，兩年前在Tech Crunch會場時，矽谷銀行也是當時唯一一間銀行在場設攤的銀行業，顯見矽谷銀行對於新創圈的重視，以及與新創產業的緊密程度。

另一方面，新創對於費用支出有比較多的成本考量，而相較於傳統銀行的「傳統」收費，矽谷銀行也有很大的價格優勢。有些傳統銀行光是單筆的匯款手續費，就高達55美元；但矽谷銀行國內及國外匯款都能做到不用手續費。

鄭雅慈指出，事發當天為了保存現金，自己去了多家提款機跨行提款，有些提款成功、有些提款失敗，但究竟為何成功或者失敗則不知道原因。只是心中當時非常忐忑，只能抱持能領多少現金就領多少的想法，每到一站不到最後步驟，都不知道能否領出錢來，「好像吃餃子老虎一樣。」

矽谷銀行 灣區 餃子

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