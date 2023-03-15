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矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

聯邦應對矽谷銀行危機 聖荷西市長馬漢轟「軟弱」

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西市市長馬漢猛烈抨擊聯邦政府應對矽谷銀行倒閉危機的方式。（記者葛歆睿／攝影）
聖荷西市市長馬漢猛烈抨擊聯邦政府應對矽谷銀行倒閉危機的方式。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉危機仍在不斷發酵，CNBC估計已致使數千家公司暫停運營。聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）抨擊聯邦政府應對危機的方式，稱其「軟弱」、「三心二意」。

聯邦財政部長耶倫（Janet Yellen）在上周日上午的「面向全國（Face the Nation）」節目中表示，政府無法承諾為倒閉的矽谷銀行客戶存款提供擔保，甚至無法確認他們何時可以使用他們的資金。只說這是「我們正在努力解決的問題」。

矽谷選出的國會議員羅康納（Ro Khanna）也出現在節目中，向耶倫施壓，要求確保所有儲戶取回全額存款，即使超出聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）25萬存保額度。

當日下午，馬漢立即發聲明抨擊「部長的做法是軟弱的、三心二意的、錯誤的」，他表示：「我們沒有時間等待『白衣騎士』出現收購矽谷銀行。FDIC不保證並立即提供存款，矽谷一半的初創公司將在未來幾天面臨無法支付工資的風險。」

不過晚些時候，FDIC宣布，所有儲戶都將得到擔保，並在13日早上使用他們的錢。

公告發布後，馬漢在社交媒體上感謝聯邦政府最終挺身而出，做正確的事，確保員工獲得工資。但他也表示，華府的緩慢反應令人非常擔憂，表明華府對矽谷的創業生態系統存在誤解，而矽谷的創業生態系統是整個美國保持競爭力的創新引擎。

在一條回覆網友的評論中，馬漢進一步表示，聯邦政府的緩慢的反應、模糊的承諾幾乎引發了地區、中型銀行的擠兌。而美聯儲已經停止了十幾個銀行的股票交易。他認為，如果能夠在上周向儲戶做出承諾，可以避免矽谷銀行帶來的危機擴散。

羅康納和馬漢都表示，矽谷銀行高管，如首席執行官貝克爾（Greg Becker），應該為在銀行倒閉前不到兩周出售價值約360萬元的公司股票承擔責任。他們聲稱應該追回這筆錢並返還給儲戶。

矽谷銀行 聯邦政府 股票

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