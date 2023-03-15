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第2輪大規模裁員 Meta計畫再減1萬人

記者葛歆睿、江碩涵 / 南灣報導
Meta宣布，計畫在未來幾個月內再裁員1萬名員工。（記者葛歆睿 / 攝影）
Meta宣布，計畫在未來幾個月內再裁員1萬名員工。（記者葛歆睿 / 攝影）

臉書（Facebook）母公司Meta計畫再裁員1萬名員工。這是這家科技巨頭在四個月內宣布的第二輪大規模裁員。去年11月，Meta宣布裁員13%，即1萬1000個工作職位，是該公司成立以來最大規模的一輪裁員。

臉書首席執行官查克柏格（Mark Zuckerberg）周二在臉書發貼表示，裁員將在「未來幾個月內」進行。他在臉書上寫著：「我們預計4月下旬宣布技術部門的重組和裁員，業務部門在5月下旬，少數情況下，可能需要到年底才能完成。」

查克柏格表示，希望將團隊規模減少約1萬人，並關閉約5000個尚未聘用的空缺職位。

根據Meta內部員工指出，裁員最快將於15日進行，15日裁員將以中階主管為主，目標是將組織更為扁平化，而4月中將以技術部門重組為主，也就是說，一般工程師、科技部門可能是今年裁員的第二波重點。

Meta執行長查克柏格14日也在自己臉書上發布訊息指出，認為經濟將持續充滿不確定性，Meta應做好準備，待Meta重組後，同時也會分析混合上班的效率，並進一步提升開發人員的生產力以及改進更多公司流程。

根據一份證券備案文件，截至2022年9月，Meta報告的員工人數為8萬7314人。11月宣布裁員1萬1000人。14日宣布裁員1萬人，將使Meta的員工人數減少至約6萬6000人，裁員比率超過四分之一。

消息公布後，當天早盤Meta股價上漲超過4%。

Meta執行長查克柏格14日也在自己臉書上發表Meta展望等看法。（記者江碩涵／...
Meta執行長查克柏格14日也在自己臉書上發表Meta展望等看法。（記者江碩涵／翻攝自Meta）

裁員 臉書 重組

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