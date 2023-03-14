北一女校友會慶功 陳湘君慘摔4顆牙

慶功宴拍照環節時，陳湘君（後排左二）之後不慎跌倒，撞到桌子。（陳湘君提供）

北一女校友會不久前在南灣順利舉辦年會，校友會上周六於聖他克拉拉市慶功，但原本歡樂的聚會卻發生意外。在拍照換位置時，擔任兩年理事的圓成基金會執行長、Be Kind Be Aware創辦人陳湘君不慎絆倒撞到餐廳桌子，立刻滿嘴是血，檢查後才發現牙齒一次就掉了四顆，甚至連牙床都嚴重破碎。

「萬萬沒想到，一個歡樂氣氛的聚會，會因為我的摔跤受傷流血而畫下悲傷的句點。也沒想到，平時手腳靈活有在健身 的我，竟然為了照相換位子，絆倒撞到桌邊而造成下顎牙床破碎，連帶四個牙齒也掉了，嘴巴也逢了四針。」陳湘君回憶，當時在跌倒的第一時間，鮮血馬上從嘴巴直流，幾位好友立即在旁邊幫忙止血並打電話，還有一些好姐妹七手八腳地幫忙找失去的牙齒，「大家真的是滿地找牙。最後在地上找到一顆，在嘴裡找到三顆。」

接著陳湘君被緊急送往牙醫診所，但牙醫表示損害嚴重，必須送急診手術 ，「我聽了馬上崩潰、情緒失控，哭得驚天動地，感覺失去牙齒要接回來的機率愈來愈小了。」隨即一夥人張羅救護車送去史丹福醫院急診，醫師先幫忙施打止痛劑、鎮靜劑和抗生素，然後照電腦斷層。30多分鐘後，醫生認為可能要切除破損的牙床，連帶四顆牙都得清乾淨，「這個宣判對我來說是晴天霹靂。過來這邊是希望把牙齒接回去，而不是把牙齒全弄掉。多次溝通才知道，因為牙床損害嚴重不能再拖時間，必須即時做決定。只得在淚水下不甘願地簽了同意書，讓急診醫生把破損牙床和殘餘牙齒都清除。」

「摔倒是大家常常會碰到的。但是一個不起眼的摔倒，竟然會有如此大的殺傷力，深切體會到人生的無常，也感受到北一女姐妹們的愛心和溫暖；在我最無助的時候，大家都真心地在關心。」陳湘君說，原本一度想要轉院至UCSF治療，但當時是假日晚間，要找口腔外科的醫師很不容易，最後只得先處理，之後再準備種骨頭、植牙的後續療程。還好北一女姐妹們不斷地給予鼓勵和祝福，校友會送來一盆紫色系玫瑰花慰問，還有朋友送雞湯、「長壽被」，以及幫助傷口癒合的蘆薈膠等物資，各方關懷讓人感受溫暖的同時，亦體會到世事的無常。

陳湘君表示，就像喬布斯在史丹福大學畢業演講中說的故事，人生有太多的無奈和無常，只能主宰當下，就像很多人想要退休後環遊世界，但還沒達成願望身體已出問題；或者終於準備要去看年邁的父母，父母卻突然走了；又有可能是辛苦節儉一輩子，存款一夕間被詐騙集團 騙光，「生命和現在所擁有的一切，只有當下是真實的。」