硅谷亞洲藝術中心顧問龐輝遊加州 挖出張大千瑰寶

中國張大千研究中心研究員龐輝說，從未想到，暢遊加州小鎮，居然找到張大千的加州足跡，挖掘出張大千、傅抱石等大師遺落民間的藝術瑰寶。（記者劉先進／攝影）

中國張大千研究中心研究員、硅谷亞洲藝術中心顧問龐輝（Hui Pang）12日說，從未想到，一次暢遊加州 小鎮，居然找到張大千的加州足跡，挖掘出張大千、傅抱石等大師遺落民間的藝術瑰寶。

龐輝從事中國藝術品收藏和研究38年，涉獵書畫、佛像、明清瓷器、古家具，著重研究張大千不同時期的作品，和以傅抱石為領軍人物的中國新金陵畫派經典作品。由他撰寫傅抱石的英文專著「燃燒的激情——傅抱石藝術和人生」（Burning Passion—Fubaoshi's Art and Life）將於3月底出版。為傅抱石獨創的「抱石皴」繪畫特點作總結：「鬥筆散鋒，搜盡奇峰；肆意縱橫，運氣而行；氣在意先，意在筆先；大膽落筆，小心收拾。」

他同時在硅谷亞洲藝術中心多次作中國近現代藝術家的作品講評，全球直播。由他主編中英文的「世界的大千—張大千繪畫精品集萃」，得到四位頂尖學者評論審稿。書籍獲得美國圖書館識別號。有評論說，書籍是中外研究張大千藝術的學者、專家和中青年愛好者的一本寶貴工具書。

★暢遊小鎮 驚見大師畫作

龐輝說，2015年底，他到加州的卡梅爾（Carmel）小鎮旅遊，逛了一家名為中國藝術中心的古玩店。東主邱扶輪是天主教修女，耶魯大學 法國文學教授，會五國語言，才氣頗高，很不以為然，以為又是位只看不買的遊客。「沒想到，一番交談，發現我有點真功夫，所以不反感。」

此後不到半年，他到卡梅爾不下20次，兩人研討畫作和中國文化，建立友誼和信任。邱扶輪每次拿出一、兩幅畫作，供他鑑別。他才得知，邱是張大千加州好友邱永和的女兒。張大千在邱永和擁有的旅館居住四個月，兩家結下深厚友誼。邱家不僅有張大千遺落畫作，還有其他大師作品。

龐輝在邱扶輪家中鑒賞明代畫家馬守貞的作品「蘭竹芝石」。（受訪者供圖）

在邱扶輪去世三年前，龐輝近百次登門造訪，幫忙整理邱家珍藏的大量書畫。有時，他在地毯上一坐一整天，廢寢忘食。甄別鑑定87幅收藏精品，並分批歸類。除張、傅外，畫作涵蓋文征明、陶成、馬守貞、惲壽平、徐悲鴻、齊白石等大家。

由龐輝鑑定的張大千的巨幅潑彩「巻去青靄望水天」，2018年在蘇富比「邱氏家族珍藏中國畫」專拍中，以655萬元成交。（受訪者供圖）

其中，張大千的巨幅潑彩「巻去青靄望水天」，尺幅巨大，潑色厚重。大量的石青、石綠彙聚於畫面右端，青綠下面還隱約可見濃墨托底，色彩較之後的青綠山水更厚重。2018年在蘇富比「邱氏家族珍藏中國畫」專拍中，以655萬元成交。具有國內外影響力的張大千研究專家程恩嶸先生說，這幅巨作如放在今天中國拍賣，定會以超近2000萬元成交。

龐輝在邱扶輪家中鑑賞張大千的作品「杜甫詩意圖」。（受訪者供圖）

龐輝還整理出傅抱石兩幅作品，分別是「杜甫詩意圖」和「飛起玉龍三百萬」。他說，看到前者，彷彿見到傅抱石飲酒揮毫，痛快淋漓，用墨，於皴、擦、點、染、抹一氣呵成，畫面渾然一體，有如天成。

★文化使者 推動藝術傳播

龐輝說，近年推動東西方文化交流。不僅舉辦講座，還策畫組織出版書籍。2019年以來，他主編的世界非物質文化遺產藝術叢書，「甲骨存真 金石留痕—秦士蔚甲骨文篆刻書法 作品集」、「紅樓選夢—紅樓夢古書畫集萃」、「紙醉涇迷—中國宣紙那些事兒」等先後在北美出版；由他策畫出品的「中國古代書法名家精選」也將出版。

龐輝說，他在美國創建「美國文化橋出版社」，專注出版中國藝術文化書籍。將籌畫在美出版「莫高窟唐經」、「中國畫一代宗師—石濤」、「中國南朝佛像」、「中國歷代女畫家」等。矽谷亞洲藝術中心館長舒建華和東灣華藝文化沙龍負責人李耀忠說，他是不折不扣的文化使者。

明年再有新生者，十丈龍孫繞鳳池。龐輝說：「只要有精力，會不計投入的傳承文化，將中國藝術發揚光大。」