我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

硅谷亞洲藝術中心顧問龐輝遊加州 挖出張大千瑰寶

記者劉先進／屋崙報導
中國張大千研究中心研究員龐輝說，從未想到，暢遊加州小鎮，居然找到張大千的加州足跡，挖掘出張大千、傅抱石等大師遺落民間的藝術瑰寶。（記者劉先進／攝影）
中國張大千研究中心研究員龐輝說，從未想到，暢遊加州小鎮，居然找到張大千的加州足跡，挖掘出張大千、傅抱石等大師遺落民間的藝術瑰寶。（記者劉先進／攝影）

中國張大千研究中心研究員、硅谷亞洲藝術中心顧問龐輝（Hui Pang）12日說，從未想到，一次暢遊加州小鎮，居然找到張大千的加州足跡，挖掘出張大千、傅抱石等大師遺落民間的藝術瑰寶。

龐輝從事中國藝術品收藏和研究38年，涉獵書畫、佛像、明清瓷器、古家具，著重研究張大千不同時期的作品，和以傅抱石為領軍人物的中國新金陵畫派經典作品。由他撰寫傅抱石的英文專著「燃燒的激情——傅抱石藝術和人生」（Burning Passion—Fubaoshi's Art and Life）將於3月底出版。為傅抱石獨創的「抱石皴」繪畫特點作總結：「鬥筆散鋒，搜盡奇峰；肆意縱橫，運氣而行；氣在意先，意在筆先；大膽落筆，小心收拾。」

他同時在硅谷亞洲藝術中心多次作中國近現代藝術家的作品講評，全球直播。由他主編中英文的「世界的大千—張大千繪畫精品集萃」，得到四位頂尖學者評論審稿。書籍獲得美國圖書館識別號。有評論說，書籍是中外研究張大千藝術的學者、專家和中青年愛好者的一本寶貴工具書。

★暢遊小鎮 驚見大師畫作

龐輝說，2015年底，他到加州的卡梅爾（Carmel）小鎮旅遊，逛了一家名為中國藝術中心的古玩店。東主邱扶輪是天主教修女，耶魯大學法國文學教授，會五國語言，才氣頗高，很不以為然，以為又是位只看不買的遊客。「沒想到，一番交談，發現我有點真功夫，所以不反感。」

此後不到半年，他到卡梅爾不下20次，兩人研討畫作和中國文化，建立友誼和信任。邱扶輪每次拿出一、兩幅畫作，供他鑑別。他才得知，邱是張大千加州好友邱永和的女兒。張大千在邱永和擁有的旅館居住四個月，兩家結下深厚友誼。邱家不僅有張大千遺落畫作，還有其他大師作品。

龐輝在邱扶輪家中鑒賞明代畫家馬守貞的作品「蘭竹芝石」。（受訪者供圖）
龐輝在邱扶輪家中鑒賞明代畫家馬守貞的作品「蘭竹芝石」。（受訪者供圖）

在邱扶輪去世三年前，龐輝近百次登門造訪，幫忙整理邱家珍藏的大量書畫。有時，他在地毯上一坐一整天，廢寢忘食。甄別鑑定87幅收藏精品，並分批歸類。除張、傅外，畫作涵蓋文征明、陶成、馬守貞、惲壽平、徐悲鴻、齊白石等大家。

由龐輝鑑定的張大千的巨幅潑彩「巻去青靄望水天」，2018年在蘇富比「邱氏家族珍藏...
由龐輝鑑定的張大千的巨幅潑彩「巻去青靄望水天」，2018年在蘇富比「邱氏家族珍藏中國畫」專拍中，以655萬元成交。（受訪者供圖）

其中，張大千的巨幅潑彩「巻去青靄望水天」，尺幅巨大，潑色厚重。大量的石青、石綠彙聚於畫面右端，青綠下面還隱約可見濃墨托底，色彩較之後的青綠山水更厚重。2018年在蘇富比「邱氏家族珍藏中國畫」專拍中，以655萬元成交。具有國內外影響力的張大千研究專家程恩嶸先生說，這幅巨作如放在今天中國拍賣，定會以超近2000萬元成交。

龐輝在邱扶輪家中鑑賞張大千的作品「杜甫詩意圖」。（受訪者供圖）
龐輝在邱扶輪家中鑑賞張大千的作品「杜甫詩意圖」。（受訪者供圖）

龐輝還整理出傅抱石兩幅作品，分別是「杜甫詩意圖」和「飛起玉龍三百萬」。他說，看到前者，彷彿見到傅抱石飲酒揮毫，痛快淋漓，用墨，於皴、擦、點、染、抹一氣呵成，畫面渾然一體，有如天成。

★文化使者 推動藝術傳播

龐輝說，近年推動東西方文化交流。不僅舉辦講座，還策畫組織出版書籍。2019年以來，他主編的世界非物質文化遺產藝術叢書，「甲骨存真 金石留痕—秦士蔚甲骨文篆刻書法作品集」、「紅樓選夢—紅樓夢古書畫集萃」、「紙醉涇迷—中國宣紙那些事兒」等先後在北美出版；由他策畫出品的「中國古代書法名家精選」也將出版。

龐輝說，他在美國創建「美國文化橋出版社」，專注出版中國藝術文化書籍。將籌畫在美出版「莫高窟唐經」、「中國畫一代宗師—石濤」、「中國南朝佛像」、「中國歷代女畫家」等。矽谷亞洲藝術中心館長舒建華和東灣華藝文化沙龍負責人李耀忠說，他是不折不扣的文化使者。

明年再有新生者，十丈龍孫繞鳳池。龐輝說：「只要有精力，會不計投入的傳承文化，將中國藝術發揚光大。」

加州 書法 耶魯大學

上一則

5人刮刮樂 3中100萬 2中200萬

下一則

選民提案遭擱置 加州仍調夏令時間

延伸閱讀

加州緊急狀態 拜登下令聯邦支援救災

加州緊急狀態 拜登下令聯邦支援救災
裁員一波波 灣區失業率飆升 幅度超越全加州

裁員一波波 灣區失業率飆升 幅度超越全加州
聖他克魯茲縣 連遭暴風雨重創

聖他克魯茲縣 連遭暴風雨重創
北加蒙特瑞縣決堤淹大水 撤離數千人

北加蒙特瑞縣決堤淹大水 撤離數千人
加州21縣進入緊急狀態 紐森向聯邦求援

加州21縣進入緊急狀態 紐森向聯邦求援

熱門新聞

詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

2023-03-08 02:19
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
北加州周末將再次遭大氣河風暴襲擊，可能引發洪水。（美聯社）

大氣河風暴再襲北加 或引發洪水

2023-03-07 12:56
聯邦監管機構在10日宣布接管矽谷銀行資產。（美聯社）

矽谷銀行倒閉被接管 專家分析：恐現信任危機

2023-03-11 13:02

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散