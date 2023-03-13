NBA／柯瑞發飆+關鍵封蓋 勇士逆轉公鹿

柯瑞最後7分鐘狂砍20分，率勇士逆轉公鹿。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 11日晚在末節1分52秒落後8分的情況下，依靠柯瑞 的瘋狂表現和全隊關鍵攻防，以125比116逆轉戰勝東區榜首、防守強隊密爾沃基公鹿，止住三連敗。柯瑞關鍵時刻4投4中得到11分，包括最後19秒強投三分扳平比數，還致命封蓋霍樂迪（Jrue Holiday）的上籃，將比賽拖入延長賽，在延長賽他又獨得九分，率球隊獲勝。

公鹿當家球星字母 哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席，但球隊依然利用突破分球和投籃保持進攻火力。防守勝率排名第五的霍樂迪領防柯瑞，加強身體對抗。不過，柯瑞在末節聰明應對，時而利用隊友掩護、靈活走位投籃，又或持球快投，將公鹿防守打崩。他最後7分鐘狂砍20分，全場36分6籃板4助攻2抄截1蓋帽。湯普森22分，迪文森佐20分，格林5分13籃板9助攻，魯尼7分15籃板。公鹿7人上雙，霍樂迪18分9籃板8助攻。

湯普森入帳22分。（記者劉先進／攝影）

教頭柯爾稱讚說，柯瑞的表現令人難以置信，他在面對聯盟中最厲害的防守者之一霍樂迪時，做到這一點。霍樂迪是個了不起的球員。他強壯、速度快，在任何情況下都不會放棄防守。「柯瑞無所畏懼。如果開局慢熱，得分艱難，他可以在任何時候點燃手感。我們在剩下兩分鐘時落後八分，但展現冠軍底蘊（贏球）。這是一支四次奪冠的球隊。」

魯尼得到7分15籃板。（記者劉先進／攝影）