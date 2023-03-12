屋崙華埠出現新冠測試攤位 獎勵5元現金 疑騙個資

近期一個綠色攤位出現在屋崙華埠，用五元吸引長者做新冠測試，藉機收集長者個人資訊。(記者張曼琳／攝影)

最近，一個寫有「Covid Flu Rsv Test」（新冠、流感測試）四個單詞的亮綠色攤位，三番兩次出現在屋崙華埠 街頭。頗為可疑的是，有一對拉美裔男女在攤位上提供五元現金，在長者的口中收集標本，索取電話號碼，更用手機 拍下長者的身分證。屋崙華促會（OCIC）副主席彭一玲提醒長者，不要因為五元的誘惑，冒著個人資料被盜用的風險。

用如此簡陋的招牌，招徠長者。（記者張曼琳／攝影）

★可疑攤位 沒有專業設備

屋崙華裔居民Jenny Won日前向本報表示，在華埠附近百老匯街（Boardway）的農夫市場，就見到這一亮綠色攤位，假借新冠病毒測試的名義，利用五元現金騙取長者的個人資料。

Jenny Won電話中向本報表示，她每周五都會去百老匯街的農夫市場，和家人購物買菜。3日她照舊和家人農夫市場逛街，注意到了很多只會說中文的長者，在一個亮綠色的攤位前排隊。

Jenny觀察到，該亮綠色的帳篷上只寫著幾個非常模糊的用詞，並且在桌子上並沒有任何的專業設備，只有幾個寫有一個名為「Gentech」公司名稱的購物袋。

Jenny說：「當我和我的家人路過時，我們看到這些長者在排隊接受檢測。但攤位上收集測試樣本的人，並沒有做出任何簽署同意書的舉動，在場也沒有一位中文翻譯。他們實際上是在長者嘴中收集標本，就像口腔拭子測試一樣。」她還補充道，攤位的員工還會用手機拍攝長者的身分證（ID）和保險信息。

Jenny表示，攤位上的人應當是用私人手機給長者身分證拍照，「看起來都不像公司所用的平板設備，更像是私人電話。」她認為，這相當不專業和可疑。而現場也沒有人為長者做翻譯。而長者們每人得到五元現金，作為做測試和提供信息的回報。

Jenny說：「如果這是COVID測試，為什麼要付錢給受試者？接受測試者又如何獲取測試結果呢？」Jenny還見到，工作人員實際上是把（測試後）的棉籤直接放在了垃圾袋裡。

★展示三張文件 無法查證

7日上午，該亮綠色的攤位再次出現在華埠委士打街（Webster St）夾7街交匯處。記者隨即走訪現場，見到了這一攤位，發現是同樣的那對拉美裔男女，二人均為西語人士，不會說流利的英文，更不講中文。攤位上有一張被揉過的白紙，上面手寫著：「免費測新冠病毒送$5.00元」，其中的「元」字還少一筆，「$5.00」的寫法也同中文通常寫法不同，並不像是懂中文的人寫的。

因為提供五元現金，路過的不少長者自願做測試，並提供身分證和個人信息。記者上前詢問那名拉美裔男性的公司名字、地點和聯絡方式，男子只是用手指著寫有「Gentech Diagnostics」公司的藍色購物袋。記者索要名片、電話號碼，男子也沒有直接回答，而是展示了三張文件，分別為地址為聖荷西Story Rd 750號的商業註冊證明，和兩張地址為德州達拉斯（Dallas）的實驗室和醫藥許可。

記者上網查到了「Gentech Diagnostics」公司的網站，地址與許可證明上的一致，通過網站信息致電和發送電郵後，都未收到回覆。而在谷歌地圖中搜索Story Rd 750號，為一個叫「San Jose Paving Pros」的工程公司，並非任何實驗室。

★民眾舉報 農夫市場驅離

「我認為這就非常像是一個騙局。他們正在利用長者做某些不為人知的事。」Jenny說，她當日也質問了該攤位員工，他們表示自己為持牌營業。之後，Jenny家人也向農夫市場反映，才發現該攤位並沒有攤位許可，隨後攤位也被驅離市場。

「事實證明，他們甚至不被允許在那裡。他們只是突然出現在街上，農夫市場管理者不知道這些人是誰，也不知道他們在做什麼。」Jenny也聯絡屋崙華促會，希望他們可以採取措施，提防華裔長者被騙取個人信息。

彭一玲說：「最重要是提醒長者，不能圖幾塊錢的小便宜，就把自己的身分證和醫療卡信息透露給不認識的人。」她也認為，該攤位看上去十分可疑，她已經向相關部門舉報。

早在去年1月，加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）已經警告民眾，提防假冒的新冠病毒測試地點和網站，「這些未經驗證的網站，偽裝成提供新冠檢測的合法公司和醫療診所。通常他們無法向患者提供測試結果，並可能會出於欺詐目的要求受試者提供個人身分信息。」