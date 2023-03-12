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FTC：2022年5大騙局損失逾88億元 創新高

記者葛歆睿／南灣報導
保護您的社區，向FTC舉報有關騙局。（FTC提供）
保護您的社區，向FTC舉報有關騙局。（FTC提供）

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）最新數據手冊顯示，2022年詐騙報告數量有所下降，FTC總計收到約240萬份報告，與2021年的290萬相比，減少了50萬份。但損失金額增加，超過88億元，創歷史新高。

意想不到的信用卡或銀行帳戶號碼請求？那是騙局，切勿分享。（FTC提供）
意想不到的信用卡或銀行帳戶號碼請求？那是騙局，切勿分享。（FTC提供）

FTC與少數族裔媒體服務（EMS）3月10日聯合舉辦線上記者會，公布2022年詐騙報告，其中排名前五的騙局為：冒名頂替、網路購物、彩票中獎、金融投資、以及工作求職。FTC專家也針對如何發現、防範詐騙給出了具體建議。

FTC消費者反應和運營部代理副總監亞梅奧（Maria Mayo）介紹，在所有的詐...
FTC消費者反應和運營部代理副總監亞梅奧（Maria Mayo）介紹，在所有的詐騙手段中，投資詐騙給消費者造成的損失金額最多。（記者葛歆睿截屏）

FTC消費者反應和運營部代理副總監亞梅奧（Maria Mayo）介紹，2022年詐騙數據呈現以下了特點。

在所有的詐騙手段中，投資詐騙給消費者造成的損失金額最多，高於任何其他類型，達到38億元，是2021年的兩倍多。人平均中位數損失為5000元，其中大部分與加密貨幣有關。

冒名頂替騙局仍然是報告最多的騙局，報告的損失為26億元。其中，超過一半的報告是關於商業冒名頂替者詐騙的。在大多數商業冒名頂替詐騙的報告中，消費者表示詐騙者假裝是亞馬遜（Amazon）。

在所有的支付方式中，銀行轉帳和加密貨幣造成的損失最多，分別是15億元和14億元

只有詐騙者會說你必須用禮品卡、加密貨幣或電匯支付。（FTC提供）
只有詐騙者會說你必須用禮品卡、加密貨幣或電匯支付。（FTC提供）

此外越來越多的詐騙者使用社交媒體尋找並接近目標。從社交媒體上開始的騙局總計損失最多，為12億元。就詐騙手段而言，通過電話行騙，人均損失最高，中位數為1400元。

被騙的20至29歲年輕人比70至79歲長者更多，他們也更容易經歷網購詐騙和投資騙局。而長者被騙時損失更多錢，中位數大約為1600元，他們通常面對的是商業冒名頂替。

FTC消費者與商業教育部律師門德斯強調，報告詐騙非常重要，不僅可以幫助他們了解騙...
FTC消費者與商業教育部律師門德斯強調，報告詐騙非常重要，不僅可以幫助他們了解騙子的最新手段展開調查，同時還能盡早提醒其他人，防止更多人受騙。（記者葛歆睿截屏）

FTC消費者與商業教育部律師門德斯（Rosario Mendez）提醒民眾，詐騙者可以利用技術手段更改來電顯示的電話號碼，佯裝成政府機構或大公司的職員，以嚴重事態或獎品誘騙。常見的手段，有聲稱您積欠債務、家人發生緊急情況、中了彩票但必須付費才能兌獎。同時，騙徒希望他們的目標立刻採取行動，因此會催促，並以逮捕、起訴、吊銷駕照、營業執照、驅逐出境等相威脅。

門德斯建議，無論遇到什麼情況，都一定要通過其他方式查證事實，並切記任何政府機構或合法公司都不會要求您使用特定的付款方式，尤其是電匯、禮品卡和加密貨幣。「如果有人讓你用這些方式付款，你自動就知道這是詐騙者，不要理他。」

門德斯還強調，向FTC報告詐騙非常重要，因為這可以幫助他們了解詐騙者的最新手段，以便展開調查，同時提醒其他人注意。

FTC消費者教育專家米蘭達表示，FTC網站現在擁有十幾種語言，以幫助人們發現和避...
FTC消費者教育專家米蘭達表示，FTC網站現在擁有十幾種語言，以幫助人們發現和避免這些騙局。（記者葛歆睿截屏）

FTC消費者教育專家米蘭達（Cristina Miranda）表示，詐騙影響每個社區，詐騙者會利用新移民對美國制度和文化的不熟悉對他們下手，而且詐騙者還會說他們的語言博取信任。FTC網站現在擁有十幾種語言，以幫助人們發現和避免這些騙局。

了解如何防範詐騙，請訪問以下網址，然後選擇中文，ftc.gov/languages

如需報告詐騙，請訪問以下網址：reportfraud.ftc.gov

詐騙 投資 貨幣

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