加州副州長庫納拉基斯訪尹氏莊園 增加社區協作

副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）與APAPA社區領袖合影。（APAPA媒體部提供）

3月4日加州行政長官排名第二位的副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）受邀訪問尹氏莊園（Yin Ranch），與亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin）為代表的APAPA和AAPI共20名社區領袖親切會談。

庫納拉基斯分享，很榮幸受APAPA邀請，與傑出的商界人士、企業家、州長行政部門的任命人員、地方選民和非營利組織領導人會面來增強協作關系，她一直與亞裔 美國人社區有著密切的聯繫，她和丈夫認同許多亞裔文化和價值觀。

庫納拉基斯說，她從達特茅斯學院和柏克萊加大畢業並獲得MBA學位後，獲得了希臘美國學院的榮譽法學博士學位，後來嫁給了Markos Kounalakis博士，婚後育有兩子。她說，為自己的家庭移民背景感到自豪，並非常重視亞洲和中國文化和語言，她的兩個兒子都參加過語言沉浸式課程，都能說中文普通話。

庫納拉基斯出身於一個具有深厚商業背景的企業家家庭。她從商學院畢業後，作為一位傑出的女商人，工作18年，在一家房地產開發公司從項目經理逐步晉升為總裁。

2010年至2013年，庫納拉基斯曾擔任歐巴馬總統時期的駐匈牙利共和國大使，也是第一位擔任美國大使的希臘裔美國女性，時年43歲，她在擔任副州長的同時，還擔任著加州國際事務和貿易代表。

副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）向APAPA社區領袖分享看法。（APAPA媒體部提供）

她說，加州在疫情大流行後正在崛起，已成為世界第四大經濟體，這是非同尋常的，有來自世界各地的人來加州尋求投資，並為加州帶來了好工作，有助於新創生態系統。

庫納拉基斯十分重視教育 工作，她說，公立高等教育是為下一代打開機會之門的最佳工具。她說：「我相信賦權，沒有什麼比教育更能賦予個人或社區權力。這是我非常重視並在加州各級提倡的事情。」

庫納拉基斯表示，她很欣賞APAPA透過全國實習計畫所做的出色工作，該計畫讓數百名學生直接與立法者和公職人員合作，以獲得公共服務領域的實際經驗；APAPA的志工還與多元化的社區建立了聯繫，並透過與其他組織、社區領袖的合作以及廣泛的外延工作，來吸引選民，相當榮幸能支持APAPA的努力。

副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis，中）受邀訪問尹氏莊園（Yin Ranch），與亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin，左）、夫人黃春芳（Regina Yin，右）合影。（APAPA媒體部提供）

作為副州長，庫納拉基斯是唯一一個在所有三個公立高等教育委員會暨加州大學 、加州州大和社區學院董事會都曾任職過的人。她說，公立高等教育在加州的重要性怎麼強調都不為過，這是人才的傳送帶，也是社會階層流動性的最大機會。

庫納拉基斯表示，教育是創新的源泉，也是加州投資我們未來的最佳方式。庫納拉基斯致力於推動國家將對高校的資助從當前預算的10%，增加到國家預算的18%，這是40多年前的水平；她還想致力於提高加州州立大學系統的及時畢業率，該系統只有33%的學生在四年內畢業。

今年春天，她還代表州長率領加州代表團參加在蘇格蘭舉行的聯合國氣候峰會。她的優先事項包括推進高等教育、環境保護、性別平等以及加州在國際舞臺上的參與。

位居副州長職位，也為庫納拉基斯的政治未來走向奠定了良好基礎，加州最後四位州長中有兩位曾擔任副州長，包括任命她為副州長的現任州長紐森。她似乎也對這些願望持開放態度，她說：「我們從未有過女州長，有人說副州長是最好的培訓機會，我當然喜歡我為加州所做的工作。」

參加此次與副州長會談的有尹集成（CC Yin）和和夫人黃春芳（Regina Yin）、亞太公共事務聯盟全國主席尹立懷（Mary Yin Liu）、Henry Yin， APAPA執行總董Tony Lin、APAPA全國董事會成員Simon Pang，加州州長內閣運營秘書Amy Tony、聖克拉拉高等法院法官Audra Ibarra、弗森市副市長YK Chalamcherla、麋鹿林市學區委員Sean Yang，俄羅斯裔媒體代表Sergey Ivannikov，Amy Matecki醫生， 以及Amy Fabi、Ram Thanapandian、Cathy Gao、Markos Kounalakis、 Paul Hsu、Linda Lui等華裔、苗裔、印裔、俄裔社區代表等。