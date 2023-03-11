矽谷銀行倒閉被接管 專家于海燕：恐現信任危機

聯邦監管機構在10日宣布接管矽谷銀行資產。（美聯社）

矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）倒閉，各界擔憂引發全球金融危機以來最大的銀行倒閉風潮。矽谷資深投資 人于海燕分析，民眾對銀行的信心可能因此下降，並產生更嚴重的銀行擠兌現象。

于海燕表示，矽谷銀行的經營模式不同於傳統銀行，其收入主要靠投資新創企業。「投資回報快的可能是五年、八年，慢的要十年。」于海燕說，「銀行猶如撒種子一樣，一般來說每年都會有收穫，投資企業成熟後便可以賣出，這種模式放在以前都沒有問題。」

于海燕指出，矽谷銀行的儲備款基本投資在美國十年期國債 上，收益十分穩定。可是在過去疫情三年中，美聯準會頻頻加息，尤其是去年加了多次，導致十年國債的利率不斷在改變，收益下降。

疫情期間，大批投資人也因經濟不景氣暫停投資，受影響最大的就是初創公司。「矽谷銀行按期回收的收益沒有達到預期，而投資出去的十年國債，利率又在不斷波動。」于海燕說，「在雙面打擊下，銀行產生損失是自然而然。」

她指出，矽谷銀行的損失可以被規避。「銀行在看到加息成趨勢、初創公司成長不如預期時，應該及時調整投資策略，尋求替代性的投資模式規避風險。」

隨著矽谷銀行的倒閉，于海燕擔心銀行出現信任危機，民眾寧願承受損失也要取出存款，賣掉銀行業的股票。「像多米諾骨牌一樣，產生一連串的銀行擠兌現象。」

美國聯邦監管機構在10日宣布接管矽谷銀行資產，將儲戶的存款移轉至聖他克拉拉國家儲保銀行（DINB）。于海燕表示，聯邦接管是雙刃劍。「接管後銀行不會產生進一步的損失。」于海燕說，「但是矽谷銀行投資的初創企業，有可能會因此失去資金支持，從而造成更大面積的影響。」

于海燕表示，現在經濟本就處於下行，一家如此知名的銀行又倒閉，接下來聯邦監管機構、以及華爾街金融業的動作將至關重要。「今年春季，灣區房價剛剛回暖，遇到這樣的事，民眾的信心很有可能一蹶不振。」