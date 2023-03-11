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加州植樹周 屋崙副市長梅菲爾德齊響應

記者張曼琳／屋崙報導
屋崙副市長梅菲爾德（左五）、加州森林防火廳代表黃喬治（左一）和社區代表為植樹節開幕。（屋崙市長辦公室供圖）
屋崙副市長梅菲爾德（左五）、加州森林防火廳代表黃喬治（左一）和社區代表為植樹節開幕。（屋崙市長辦公室供圖）

西屋崙3街1500號路段，南Prescott社區公園日前為今年的加州植樹周舉行慶祝活動。屋崙副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）代表市長盛桃（Sheng Thao）出席參與植樹活動，並公布青少年加州植樹周繪畫比賽的冠軍。

多個社區組織代表包括加州森林防火廳（Cal Fire）、USD森林服務以及西屋崙環境指標（ West Oakland Environmental Indicators)等多個社區代表，7日在此慶祝加州植樹周。

梅菲爾德致詞強調，社區中擁有開放綠地的重要性，以及公園如何真正成為每個家庭的前院和後院，並成為社區聚會的場所。「我們很高興人們可以再次外出享受新鮮空氣，而我們擁有所有樹木以及新鮮空氣。」

加州森林防火廳代表黃喬治（George Huang）在場向市長辦公室表示感謝。他在加州森林防火廳負責的範圍包括阿拉米達縣、聖他克拉拉縣（Santa Clara）、康曲柯士達縣、聖荷昆縣（San Joaquin）以及史丹斯勞縣（Stanislaus）。

黃喬治指出，本次在屋崙市舉辦的植樹周活動，加州森林防火廳收到邀請，前來幫助在社區公園中新增25棵樹，令人感到十分興奮。他說：「我與社區領袖、非營利組織和志願者站在一起，保持共同的目標，並加強戰略夥伴關係，保護和加強加州的城市和社區。」

他表示，樹木為加州居民帶來了美好的生活，在大多數城市中，樹木在改善居民身心健康方面發揮著重要作用。「它們吸收大氣中的二氧化碳，減輕持續影響的氣候變化。」

他代表加州森林防火廳感謝與屋崙社區一直以來的合作夥伴關係，「讓我們繼續教育加州青年，讓他們了解樹木每天為我們的社區所做的非凡工作。」

之後，各社區代表見證了青少年加州植樹周繪畫比賽的賽果，共有四幅青少年畫作得獎。

青少年加州植樹周繪畫比賽的賽果，共有四幅青少年畫作得獎。（記者張曼琳╱攝影）
青少年加州植樹周繪畫比賽的賽果，共有四幅青少年畫作得獎。（記者張曼琳╱攝影）

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