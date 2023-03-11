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給聖市的一封情書…聖荷西機場公共藝術裝置「XO」亮相

記者葛歆睿／聖荷西報導
「XO」由高12英尺的鋁製字母「X」和「O」組成。通體整齊地排列著鳥形鏤空圖案。到了晚上，雕塑會被內部的燈光照亮，並呈現出不同的顏色。（記者葛歆睿╱攝影）
「XO」由高12英尺的鋁製字母「X」和「O」組成。通體整齊地排列著鳥形鏤空圖案。到了晚上，雕塑會被內部的燈光照亮，並呈現出不同的顏色。（記者葛歆睿╱攝影）

聖荷西市府官員、機場工作人員日昨冒雨來到聖荷西峰田國際機場 (SJC) 航站樓B外，慶祝聖市最新公共藝術裝置「XO」落成。這個雕塑作品被浪漫地比喻為給「聖市的一封情書」，用愛與真情迎來送往機場旅客。

市長馬漢（Matt Mahan）9日指出，公共藝術的價值在於它可以讓人們駐足，啟發人們思考，以不一樣的方式看待世界。他表示，聖市致力於投資公共藝術，在城市各處創造這種給人帶來靈感和歡樂的時刻。

聖荷西市市長長馬漢（左）、「XO」創作者之一、灣區藝術家金普頓（中），經濟發展及...
聖荷西市市長長馬漢（左）、「XO」創作者之一、灣區藝術家金普頓（中），經濟發展及文化事務助理署長哈普納（右），冒雨來到SJC，慶祝最新藝術裝置「XO」落成。（記者葛歆睿╱攝影）

新的藝術裝置位於航站樓B路邊的下客區，由高12英尺的鋁製字母「X」和「O」組成。「X」代表「親吻」，「O」代表「擁抱」，是英語中輕鬆表達感情、真誠或深厚友誼的方式。而字母通體整齊地排列著鳥形鏤空圖案，又象徵了飛行和安全旅行。到了晚上，雕塑會被內部的燈光照亮，並呈現出不同的顏色。

馬漢表示，這件作品特別適合機場迎來送往的情境，稱「這是一個很好的方式來歡迎來自世界各地的人抵達聖市，並在本地居民出發時祝願他們旅途平安。」

聖荷西國際機場總監艾特肯 (John Aitken) 表示，「XO」的落成證明了機場支持當地文化，鼓舞灣區藝術家的承諾，稱這是機場向當地社區和每個到達SJC的人傳達的信息和情感。

「XO」是SJC與聖市經濟發展文化事務事務署最新的公共藝術項目合作。經濟發展及文化事務署署長克萊因（Nanci Klein）表示，「XO」展現了聖市對居民和遊客的關愛和關懷，是對機場已有公共技術裝置的絕妙補充。

經濟發展及文化事務助理署長哈普納（Kerry Adams Hapner）表示，五年前，「XO」作為聖市與火人節（Burning Man）合作項目的一部分，曾在聖市市政前臨時展出過。「它當時備受喜愛，而且具有標誌性，人們希望永久擁有它」因此得知可以在機場新增一個公共藝術裝置，就立刻落實了下去。

哈普納將「XO」比作給聖市的一封情書，帶著愛與情感歡迎、問候人們。「這樣的事情可以提升客戶體驗，這就是SJC是全國第一機場的原因。」

「XO」的創作者之一金普頓（Laura Kimpton）當日來到現場。她表示，這是她第一個在機場展示的作品。機場是人們親吻、擁抱最多的地方，希望當人們穿過機場時，與「XO」合影紀念他們的旅程。

金普頓代表無法親自到場的朔姆貝格（Jeff Schomberg）表示，在庫比蒂諾長大的他一直夢想創作公共藝術。能夠在SJC永久展示「XO」，讓他的夢想在20多年的努力付出後終於成真。

金普頓以文字雕塑而聞名，其作品中常見的激光切割鳥形鏤空圖案，象徵從言語和思想的重壓中解脫出來。她自2009年以來一直在火人節展示作品，也在紐約、洛杉磯和舊金山舉辦過個人展覽，世界各地多個城市都有她的永久藝術裝置作品。

機場 雕塑 聖荷西

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