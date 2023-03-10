矽谷植物肉商機引產官學熱議 講座分享台灣產業鏈

舊金山灣區台灣商會8日邀請財團法人食品工業發展研究所，及lypid植物肉，舉行線上與實體雙軌講座。（主辦單位提供）

植物肉話題近來特別熱門，就連比爾蓋茲 也有投資植物肉品牌Beyond Meat，成為全球飲食新革命。矽谷近來也熱中植物肉話題，尤其台灣本來就相當會製造素肉等產品，在植物肉上具有獨到的處理技術，植物肉話題引發產官學熱議。

舊金山灣區 台灣商會響應僑委會「全球僑台商產業升級與技術服務方案」，3月8日邀請財團法人食品工業發展研究所及lypid植物肉創辦人黃仁佑舉行「植物肉技術與市場現況」線上實體雙軌講座，吸引僑台商80多人參與，金山灣區僑教中心主任莊雅淑、駐舊金山辦事處經濟組長陳愛蘭皆出席。

舊金山灣區台灣商會會長張家豪表示，有鑑於植物肉、未來肉商機無限，響應僑委會活動，特別邀請兩位博士黃三龍、黃仁佑分享植物肉商機。

黃三龍以「友善地球未來：植物肉產業願景及新技術簡介」為主題，分享台灣最新植物肉產業鏈情形，並表示台灣產業鏈完整，未來深具潛力。

黃仁佑則以「未來肉技術及市場介紹」為主題。他分析，肉好吃與否關鍵在於脂肪，植物肉脂肪只能用植物油替代，這有根本上的差異，也是植物肉邁入下一階段的關鍵。

他說，Lypid正是為了解決植物肉脂肪問題而生，「不以複製動物脂肪為解方」是關鍵優勢，目前Lypid已與十間食品廠洽談合作，正研究如何將植物油放入植物肉，目前以歐美為主要市場，不過Lypid也已在台灣成立實驗室，準備大舉徵才。

黃仁佑說，台灣素肉製造力很強，但一直沒有被視為一個產業，相當可惜，雖然目前仍有些困難，但看好台灣人才能力，也期許台灣可以成為亞洲植物肉研發中心。

莊雅淑表示，目前全球都在追求健康和環保，植物肉、未來肉將引起全球飲食新革命，講座正是最熱門議題。她說，僑委會關心海外僑台商企業發展，結合台灣國家級12所研發機構提出「全球僑台商產業技術升級服務方案」，串聯海外商會與國家級研發單位，運用台灣優勢，協助全球僑台商企業發展，財團法人食品工業發展研究所就是服務方案研發單位之一，歡迎僑台商多加運用，促進商機。