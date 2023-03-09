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品茶道、吃火鍋 南灣4女市長慶婦女節

記者王子涵／巴洛阿圖報導
南灣四位前任和現任女市長共同慶祝國際婦女節。（記者王子涵／攝影）
南灣四位前任和現任女市長共同慶祝國際婦女節。（記者王子涵／攝影）

品茶道、吃火鍋，南灣四位現任及前任女市長8日來到巴洛阿圖市中心一家新開業餐廳，體驗中華飲食文化，共同慶祝國際婦女節。

8日正值巴洛阿圖市與上海楊浦成為姐妹城市的五周年，姐妹城市非盈利組織Neighbors Abroad委員魏冰表示，這一天是雙喜臨門。「餐廳的創始人是女性，巴洛阿圖市也迎來華人女市長顧錦珍（Lydia Kou），Neighbors Abroad主席布格斯（Sarah Burgess）也是女性，所以這是非常有意義的一天，充分展現女性領導力。」

除現任市長顧錦珍到場以外，巴洛阿圖市兩位前任市長謝鉑德（Nancy Shepherd）、尼斯（Liz Kniss），以及薩拉度加市前市長趙嬿（Yan Zhao）也來到現場慶祝。她們不僅體驗到由茶道師沏製的普洱茶，還了解到火鍋的發展和起源。

多位市長表示，這是她們第一次品嘗火鍋。

顧錦珍表示，巴洛阿圖市注重疫情後的經濟恢復，尤其是面對小商業和零售業。「作為一名具有華裔血統的女市長，我很高興看到一家中餐館幫助社區的兒童和年輕人增加營養。」顧錦珍說。

店主Vivian Zhang是在巴洛阿圖市居住超過十年的中國新移民，作為一名母親，她希望改善學生和青年的營養攝入，為社區帶來健康的食物。

巴洛阿圖市華人女市長顧錦珍（右）、Neighbors Abroad主席佈格斯品嘗...
巴洛阿圖市華人女市長顧錦珍（右）、Neighbors Abroad主席佈格斯品嘗普洱茶。（記者王子涵/攝影）
薩拉度加市前市長趙嬿（左二）與巴洛阿圖市女市長顧錦珍（右二）慶祝餐廳開業。（記者...
薩拉度加市前市長趙嬿（左二）與巴洛阿圖市女市長顧錦珍（右二）慶祝餐廳開業。（記者王子涵/攝影）
女市長們表示，這是她們第一次品嘗火鍋。（記者王子涵／攝影）
女市長們表示，這是她們第一次品嘗火鍋。（記者王子涵／攝影）

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