FRC機器人賽 台灣石虎隊來到灣區

宋德鎮教授表示，儘管石虎隊首次參賽，但同學心態很積極，付出了很多，以能夠進入決賽為目標。（記者葛歆睿 / 攝影）

代表全球高職學生最高水平的「FIRST機器人競賽 （FIRST Robotics Competition, FRC）」將於4月19日至22日在休士頓舉行，目前各分區初賽已拉開帷幕。

由於FRC聯盟今年沒有在台灣舉行區域預賽，所以從3月起，會有將近20支台灣隊伍陸續到美國、加拿大等地參加區域資格賽。

「LEO-CAT台灣石虎隊」Cyphersis #9274在台灣科技大學宋德鎮教授的帶領下，7日抵達舊金山灣區 ，參加將於9日至12日在佛萊斯諾（Fresno）舉行的中谷地區（The Central Valley Regional）分區賽。

莊雅淑表示，因應全球人工智慧AI浪潮，台灣政府非常重視培養科技人才。透過FRC這個全世界知名的機器人大賽，全球學生可以交流相關資訊。「期待台灣代表隊讓世界看見台灣科技的優勢，從中跟跟國外的選手學習，帶回珍貴的養分，鼓勵更多許學子進行相關科技研究。」

「LEO-CAT台灣石虎隊」由19名來自康橋高中、東山高中、芳和實驗中學、大直高中、基隆海大附中、馬禮遜美國學校、台北恩慈學校等多所學校在校生組成，今年第一次參加FRC。

宋德鎮表示，儘管隊伍去年夏天才成立，無論參賽經驗和準備時間都不如之前參加過的隊伍有優勢，但同學心態很積極，也付出了很多，以能夠進入決賽為目標。

宋德鎮說，隊伍以台灣特有物種「石虎」命名，部分原因是這種瀕危動物非常能代表環境艱辛的台灣，而在這種情況下，則需要更強的生命力「希望這支隊伍也可以長長久久，把好的學習文化傳承下去。」

佛萊斯諾台灣同鄉會會長汪松林特地通過遠程聯線為石虎隊加油打氣，表示當地鄉親都很期待到現場觀看比賽。

宋德鎮表示，分區賽安排於3月9日報到、布置攤位，10日是練習，11日12日進行正式比賽。隊員們除了操作機器人完成任務，也要對裁判的提問進行答辯。

據悉今年全球一共有3300支隊伍參賽，最終600支可以進入決賽。