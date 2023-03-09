黃雅純新著 訴說外省人的台灣回憶

第一代外省人的黃雅純（右二），出版「風吹稻花香兩岸」一書。（古銑賢提供）

來自台灣、第一代外省人的黃雅純，近日出「風吹稻花香兩岸—一個外省人的台灣回憶」一書，回顧自身經歷的台灣追憶與經驗。黃雅純在書中回憶了那個離亂年代給她的家庭帶來的動蕩和傷痛，從大時代變動下親人命運談起，透露出顛沛命運下的無奈。

黃雅純祖籍為廣西南寧。中國對日抗戰勝利後，她的父親被國民政府派往台灣，接收銀行系統。三年後大陸易幟，成為共產黨的新中國。父親只能就此留在台灣，黃雅純也因而成為第一代出生在台灣的外省人。

在這部作品集中，黃雅純回憶成長的經歷與台灣歲月，其中「Bonjour, Bonjour」寫到自己姑媽一家的命運。她的姑父張煌是一位才華橫溢的小說家、劇作家和編輯，但喪生於太平輪事件。姑媽黃國珠是「大公報」記者，因為出國培訓而將遺腹女兒交給姑父張煌的好友、一對法國外交官夫婦暫時代養。可是後來法國人背信棄義，無法再見到女兒。而這位女兒，在養父母去世後才終於找到原生家庭，卻始終無法原諒母親對自己的拋棄。而他們的大女兒也是因為出麻疹，在父母撤退大陸時無法跟隨，被留在天津，轉眼20多年才又與家人團聚，「人生無根蒂，飄如陌上塵，那烽火連天的一代，許多人搭上的都是霧中的另一條太平輪！」

另外，在「都一處」中，黃雅純回憶父親與原北京 大學教授、新月派詩人駐美大使葉公超的忘年交。在「留取丹心照汗青」中，黃雅純記錄了她的夫婿林中明，以及兄長林中斌，發現自己的父親林文奎歷史身分與貢獻的經歷。

抗戰期間，林文奎擔任飛虎隊中方代表，並在日本投降後被任命為台灣首任空軍司令，被派往台灣受降。然後，因為某些原因，林文奎的身分與業績被國共雙方抹殺，連兩個兒子都不知道父親的工作情況，「直到成年之後，他們才通過各種管道找到答案。」

彩墨畫家、舊金山中華藝術學會名譽會長、北加州華人 傳播媒體協會前會長古銑賢為「風吹稻花香兩岸」撰寫序言。熱心支持文化事業的小提琴制作家曹樹堃出席新書發布會。

「風吹稻花香兩岸」是壹嘉出版的「壹嘉個人史」系列最新作品，先前本報也報導過該系列另一部作品「尋找塵封的記憶——抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」。該書在2021年榮獲美國華人圖書館員協會年度優秀圖書榮譽獎。