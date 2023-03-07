市府辦招牌遮陽棚講座 華埠商戶：沒解決問題

市府辦招牌遮陽棚違規、申請程序講座，華埠商戶積極了解。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府多個部門6日（周一）在華埠 沙加緬度街830號（830 Sacramento Street）黃顯護遊樂場內，舉行「招牌遮陽棚申請流程」講座。舊金山樓宇檢查局（Building Department）、城市規畫局、消防局、小商業辦公室、市議長佩斯金辦公室代表到場講解相關內容，幫助商家了解招牌遮陽棚的申請程序和各項規定，近百家小商業主參加講座。對於講座的內容，華埠商戶並不滿意，表示沒有一個綜合性的解決方案。

一個多小時的講座時間，市府各部門從遮陽棚的申請流程、材質與規格大小、消防安裝等方面講解，並公開網址，鼓勵已收到罰單的業主上網[email protected]查詢相關程序，或是前去40 South Van Ness Avenue小商業辦公室進行諮詢辦理。

華埠小企業主對於本次個部門的講座內容不滿意，位於都板街珠寶店主表示，各部門發布的內容非常零散，看起來沒有互相溝通，且沒有一個綜合方案給到大家。就是鼓勵大家上網查詢，那還有很多實際具體的情況未作出說明，比如最實際的，新搬來的商業租戶房東 已有既定的遮陽棚，已經用了20至30年，之前從未收到投訴或是整改要求，現在突然整改，新的申請費用是由租戶還是房東承擔呢？

部分小商業業主表示，新的招牌申請費用高昂且講座並未具體說明，招牌整改共計要花費多數，業主們猜測說3千元，但也有業主表示，自己花了1萬元還沒有辦下來。更有小企業主在講座現場便向講解人發出不滿指責，表示整改費用以目前華埠冷清的生意無法負擔。

佩斯金辦公室表示，目前樓宇檢查局暫停發出新的相關投訴罰單，並不徵收逾期罰款。佩斯金與市府多部門合作，尋求解決方案。

在11月1日至2月23日期間，市樓宇檢查局收到179起在舊金山非法安裝商業遮陽棚的匿名投訴。相比之下，去年同期，建築部門只收到5起關於非法安裝遮陽棚的投訴。被匿名舉報的商戶不只是在舊金山華埠，還包括列治文區、田德隆區、內日落區等300餘戶商家接到罰款通知。

樓宇檢查局發言人韓蘭表示，將優先處理不合規（涉及到緊急生命安全問題）的遮陽棚投訴。對於目前的投訴，市建築檢查局將延遲180天執行。同時會加強外展教育，協助業主使用符合市府規定的遮陽棚。

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙表示，華埠小商業主都很積極參與今天的講座，接到罰單的等待解決方案，還未接到罰單的來了解以便自我檢查，但今天講座的結果和內容並未拿出綜合性的解決方案，多數業主很失望。