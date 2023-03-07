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為台灣爭光 19高中生組隊 激戰機器人競賽

記者江碩涵／灣區報導
台灣代表隊由19位高中青年組成一個機器人團隊，將於3月9日至12日到佛萊斯諾（Fresno）參加「FIRST機器人競賽 」，日前已從桃園機場出發。（金山灣區僑教中心提供）
台灣代表隊由19位高中青年組成一個機器人團隊，將於3月9日至12日到佛萊斯諾（Fresno）參加「FIRST機器人競賽 」，日前已從桃園機場出發。（金山灣區僑教中心提供）

台灣代表隊由19位高中青年組成一個機器人團隊，將於3月9日至12日到佛萊斯諾（Fresno）參加「FIRST機器人競賽 （The Central Valley Regional of FIRST Robotics Competition, FRC）」，將為台灣爭光。

FIRST機器人競賽 （FRC）是一個針對全球高校學生舉辦的機器人競賽，本次賽事有38支隊伍參賽，台灣代表隊由宋德震教授帶領19位高中傑出青年組成參加賽事，也將於7日參加金山灣區僑教中心記者會。FIRST機器人競賽 （FRC）全球參賽隊伍約4000隊，若台灣隊順利晉級，將於4月在德州參加決賽。

2022年台灣建中機研隊在沙加緬度FRC機器人競賽中獲得亞軍（Regional Finalists）及工業設計獎（Industrial Design Award）兩項大獎，也是建中機研隊2019年成立以來第一次出國參與的國際性比賽。

當時建中獲得工業設計獎，主辦單位給出了以下的評語：「此團隊對設計有著敏銳的眼光，並且對他們的比賽的過程非常注重。他們的模組化設計強調了動作集成的重要性。通過他們的自己設計的射擊演算法，讓我們看到他們機器人投球的準度。」

今年則由宋德震帶領19位高中𠎀出青年組成參加，世界日報之後將隨時更新賽事。

2022年台灣建中機研隊在沙加緬度FRC機器人競賽中獲得亞軍（Regional ...
2022年台灣建中機研隊在沙加緬度FRC機器人競賽中獲得亞軍（Regional Finalists）及工業設計獎（Industrial Design Award）兩項大獎。（本報資料照片）

德州 灣區 世界日報

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