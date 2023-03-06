我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

「我是炎黃子孫」青少年中文演講 灣區決賽

記者李怡／舊金山報導
第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）
第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）

海外炎黃文化傳承基金會主辦、舊金山市中文學校聯合會、銀河演藝協會少兒劇團、中華慧妍總會、北加州廣府人聯誼總會協辦，美中友好聯盟支持的第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講比賽決賽5日在舊金山灣區舉辦。

決賽當天，有22位從初賽中展露頭角的灣區學子參賽，並從三個年齡組各選出一等二等三等和優秀獎，另設特別獎、最佳台風獎、最佳氣質獎、最佳口才獎、最佳內容獎和最佳友誼獎。獎金分別是一等獎300元、二等獎200元、三等獎100元、優秀獎50，其他特別獎為50元。

本屆中文演講比賽自2月26日初賽開始，由來自灣區各地的47位同學參加，經過激烈角逐，22名選手入圍決賽。參賽內容有「四書五經」、「三字經、「弟子規」、「道德經」、「少年中國說」等精采朗誦。

第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）
第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）

加州大學矽谷分校校長楊磊表示，本次演講比賽的角逐非常精采。參賽選手全篇以文雅的詞彙描繪人生非常有創意。從選手身上，真正看到了炎黃子孫未來的希望，中華文化後繼有人。希望華夏子孫「江山代有才人出，各領風騷數百年。」

本次參賽選手，最小5歲，最大16歲，5歲的小孩敢於登台。還有一位印度裔14歲選手，用中文講述他學中文的故事。

主辦方稱，本次比賽是為了培養青少年對學習中華文化的興趣，練習中文表達及表演能力和藝術，促進新一代學習中華文化，根源文化，了解歷史的機會。演講比賽，也是青少年鍛煉登台的機會。

第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）
第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）

美中友好聯盟執行主席Athena Liu表示，演講屬於口才學習的一種。是一種綜合語言藝術，要真正掌握這種藝術，並非易事，包括很多方面的技巧。這些都需要從理論到實踐，對演講的技巧進行系統的學習和運用。演講比賽就是很好的鍛鍊和學習的機會。

出席的來賓有中國僑聯海外委員何孔華、中國僑聯海外委員李競芬、佛利蒙副市長黃潔宜、惠君時尚總裁賈惠君、慧妍總會會長徐蘭英、北加州廣府人聯誼總會會長張冠榮、河南同鄉會會長蔚隆、美中友好聯盟執行主席Athena Liu。

加州大學 灣區 舊金山

上一則

莫讓美國夢變噩夢

下一則

柯瑞復出狂砍27分 勇士不敵湖人 終止5連勝

延伸閱讀

飛揚藝術團春晚 「若思念、便思念」

飛揚藝術團春晚 「若思念、便思念」
北加州漢服社 聯手費羅麗莊園慶「花朝節」

北加州漢服社 聯手費羅麗莊園慶「花朝節」
台灣陳士惠 獲頒美國藝術文學院音樂獎

台灣陳士惠 獲頒美國藝術文學院音樂獎
加州灣區追思228 千禧世代：台灣民主強大也脆弱

加州灣區追思228 千禧世代：台灣民主強大也脆弱
旅遊／灣區小鎮Emery Go-Round免費巴士 超便捷

旅遊／灣區小鎮Emery Go-Round免費巴士 超便捷

熱門新聞

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

2023-02-26 21:14
東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠Webster街頭被人開槍殺害。（記者劉先進／攝影）

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

2023-03-02 15:45
Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

2023-02-27 14:48
精神疾病患者在街上拿著棍子揮舞，危害行人安全，警方接到報警後將其抓獲。（受訪者供圖）

加州華女坐車內 遭破窗打劫…老婦被搶 警車就在路邊

2023-03-03 14:12
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

2023-02-26 00:13

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力