「我是炎黃子孫」青少年中文演講 灣區決賽

第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）

海外炎黃文化傳承基金會主辦、舊金山 市中文學校聯合會、銀河演藝協會少兒劇團、中華慧妍總會、北加州廣府人聯誼總會協辦，美中友好聯盟支持的第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講比賽決賽5日在舊金山灣區 舉辦。

決賽當天，有22位從初賽中展露頭角的灣區學子參賽，並從三個年齡組各選出一等二等三等和優秀獎，另設特別獎、最佳台風獎、最佳氣質獎、最佳口才獎、最佳內容獎和最佳友誼獎。獎金分別是一等獎300元、二等獎200元、三等獎100元、優秀獎50，其他特別獎為50元。

本屆中文演講比賽自2月26日初賽開始，由來自灣區各地的47位同學參加，經過激烈角逐，22名選手入圍決賽。參賽內容有「四書五經」、「三字經、「弟子規」、「道德經」、「少年中國說」等精采朗誦。

第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）

加州大學 矽谷分校校長楊磊表示，本次演講比賽的角逐非常精采。參賽選手全篇以文雅的詞彙描繪人生非常有創意。從選手身上，真正看到了炎黃子孫未來的希望，中華文化後繼有人。希望華夏子孫「江山代有才人出，各領風騷數百年。」

本次參賽選手，最小5歲，最大16歲，5歲的小孩敢於登台。還有一位印度裔14歲選手，用中文講述他學中文的故事。

主辦方稱，本次比賽是為了培養青少年對學習中華文化的興趣，練習中文表達及表演能力和藝術，促進新一代學習中華文化，根源文化，了解歷史的機會。演講比賽，也是青少年鍛煉登台的機會。

第三屆「我是炎黃子孫」青少年中文演講，參賽選手。（主辦方供圖）

美中友好聯盟執行主席Athena Liu表示，演講屬於口才學習的一種。是一種綜合語言藝術，要真正掌握這種藝術，並非易事，包括很多方面的技巧。這些都需要從理論到實踐，對演講的技巧進行系統的學習和運用。演講比賽就是很好的鍛鍊和學習的機會。

出席的來賓有中國僑聯海外委員何孔華、中國僑聯海外委員李競芬、佛利蒙副市長黃潔宜、惠君時尚總裁賈惠君、慧妍總會會長徐蘭英、北加州廣府人聯誼總會會長張冠榮、河南同鄉會會長蔚隆、美中友好聯盟執行主席Athena Liu。