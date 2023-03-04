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南聖荷西PG&E變壓器炸毀 36歲男被捕

編譯組╱灣區3日電
男子被指控炸毀南聖荷西PG&E變壓器。聖荷西警局拆彈小組技術人員、危險品小組、聯邦探員到嫌犯住家進行搜查。(圖取自聖荷西警局官方臉書)
男子被指控炸毀南聖荷西PG&E變壓器。聖荷西警局拆彈小組技術人員、危險品小組、聯邦探員到嫌犯住家進行搜查。(圖取自聖荷西警局官方臉書)

聖荷西警局拆彈小組技術人員、危險品小組、聯邦探員，在聖荷西一名男子住家進行為期一整天的搜查。根據法庭文件，嫌犯卡拉斯夫(Peter Karasev)被指控犯有一系列重罪，他在12月與1月的新年期間、使用炸藥炸毀南聖荷西兩台PG&E變壓器。其中一台被損壞的變壓器、就位在Westfield Oakridge購物中心的梅西百貨門口。

聖他克拉拉縣地方檢察官3日提出刑事訴訟，詳述對36歲嫌犯卡拉斯夫的九項指控，包括兩項點燃破壞性裝置罪名、一項縱火罪、兩項干擾電力線罪、一項持有製作炸彈材料罪名。此外，已於1日被捕的卡拉斯夫，還被控犯有三項危害兒童重罪，因為他與住在同一房屋內的三名年幼孩子一起進行製造炸彈活動。

卡拉斯夫被逮捕後，大批警察與炸彈技術人員，以及隨後趕到的聯邦調查局與國民警衛隊爆破專家，共同詳細搜查他位在Potomac Court的住家，房屋位在聖荷西Gunderson高中穿越Chynoweth大道的北向一個街區。

根據刑事訴訟附錄的警方調查摘要，聖荷西警方也層於1月5日凌晨接獲來自Snell Avenue與Santa Teresa大道交叉口的報案，一台地面變壓器發生爆炸，並且損壞周圍建築物，其中包括一間窗戶被炸毀的牙科診所。調查顯示，PG&E於去年12月8日在Thornwood Drive的Oakridge梅西百貨門口，發生類似的變壓器爆炸。

警方結合使用監控錄影與手機信號，追蹤查明有何人在兩起爆炸事發地點。根據總結，搜查內容讓警方懷疑是嫌犯卡拉斯夫。調查人員並未透露犯案確切動機。卡拉斯夫於3日下午在聖荷西法庭因刑事控罪被傳訊。

聖荷西 梅西百貨 刑事訴訟

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