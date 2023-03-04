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索要免費熱狗被拒 男暴力毆傷攤販

記者王子涵╱聖荷西報導
33歲的海沃居民雷耶斯。（聖荷西警方提供）
33歲的海沃居民雷耶斯。（聖荷西警方提供）

一段街邊攤販被暴打的視頻近日在社交媒體上瘋傳。根據網上視頻，事件發生在聖荷西SAP中心（SAP Center at San Jose）附近，施暴者在暴力攻擊一名無辜攤販後，便逃離了現場，網友呼籲警方抓捕施暴者。聖荷西警方日昨表示，成功抓捕一名33歲的肇事男子。

襲擊事件發生在2月16日，當時墨西哥歌手蓋比艾爾（Ana Gabriel）的演唱會剛剛結束，大批觀眾正在離場。場地外側由許多正在販賣熱狗的攤販。視頻中，一名男子突然從身後襲擊了正在製作熱狗的攤販雷恩科（Saul Reconco），雷恩科當即失去意識，頭部朝地倒下。施暴者並沒有停止攻擊，他又腳踢雷恩科的面部，隨即逃離了現場。多位目擊者曾試圖攔下施暴者

聖荷西警方2日表示，已經抓獲33歲的海沃居民雷耶斯（Dioscoro Reyes），並被以攻擊重罪送往聖他克拉拉縣監獄。警方指出，雷耶斯已經繳納保釋金出獄。

雷恩科隨後在自己社交媒體平台表示：「他看到我倒下，並開始踢我的臉和頭。這看起來很糟糕，這是對動物也不能做出的事。」

雷恩科的鼻子被踢破，並失去了幾顆牙齒。臉部有輕微的瘀傷，眼睛也出血。 「我醒來後，發現都是消防員，我甚至以為是他們幹的。當時我完全失去了意識，直到我看到視頻，我才意識到發生了什麼。」

他回憶道，男子在施暴前已經購買了好幾個熱狗，但要求他免費再給一個熱狗，或一瓶飲料，「我告訴他，我不能這麼做，因為這不是我的生意。」雷恩科說。

隨後，憤怒的男子將啤酒瓶扔向雷恩科的燒烤架，隨後離開了。但是幾分鐘後，男子回來突然襲擊了雷恩科。

目擊者勞拉（Kim Lara）用手機記錄下犯罪的全過程。「我是一名西裔，我從小就很支持這些街邊攤販。」勞拉說，「十分沮喪的是，就在一名墨西哥歌手的演唱會外，一名同胞被另外一名同胞襲擊。」

聖荷西警方表示，感謝社區成員提供的線索，幫助確定和抓捕嫌犯。

雷恩科的鼻子被踢破，失去了幾顆牙齒。臉部有輕微的淤傷，眼睛也出血（取自ABC 7...
雷恩科的鼻子被踢破，失去了幾顆牙齒。臉部有輕微的淤傷，眼睛也出血（取自ABC 7新聞）

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