NBA／勇士鐵血防守逆轉 掀翻快艇送4連敗

湯普森入帳19分。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 2日晚在落後12分的情況下，以115比91逆轉比賽，這也是連續兩場翻盤。勇士獲得四連勝，送給洛杉磯快艇 四連敗。比賽中，格林防守快艇新交易的韋斯布魯克（Russell Westbrook）堅決「放空」，後者投籃掙扎，12中3僅得到8分6次助攻4次失誤。

波爾34分，湯普森19分11籃板4助攻。快艇的倫納德（Kawhi Leonard）21分7籃板，喬治（Paul Geroge）三分8中1得到11分5籃板5助攻。

波爾得到34分。圖為得分後和觀眾互動。（記者劉先進／攝影）

勇士中場休息時落後11分，最終贏下24分。上一場打拓荒者，也是中場落後17分，最終淨勝18分，全場逆轉對手23分。並成為1954到1955賽季使用24秒進攻以來，首個連續兩場在中場休息時落後兩位數、最終淨勝至少15分的球隊。

上半場快艇三分23中6，但下半場勇士鐵血防守，讓對手三分瘋狂打鐵，一度19投1中，整個下半場22投3中，狂輸35分；勇士還將快艇的得分壓到賽季最低的91分。快艇的倫納德（Kawhi Leonard）21分7籃板，喬治（Paul Geroge）三分8中1得到11分5籃板5助攻。韋斯布魯克、喬治、鮑威爾（Norman Powell）3人在下半場合計17投0中。

當將對手的得分控制在115分以下時，勇士的戰績為24勝3負。這也是勇士本賽季第九次實現兩位數的逆轉，且都是在主場翻盤。教頭柯爾說，勇士下半場調整不大，只是能量問題。「我們上半場防守不差，但不能命中，對手利用失誤進攻，很難防守。下半場我們打得很好，勢頭不錯。」

格林比賽中不滿意裁判吹罰。（記者劉先進／攝影）

快艇的韋斯布魯克本來是全明星，因為投射能力不足，難以與前東家洛杉磯湖人的詹姆斯等球星兼容，改為打替補，收效甚微，被交易到猶他爵士，最終買斷，加盟快艇。自從他加入後，進攻節奏較慢的快艇，變成聯盟最快球隊之一，但得分效率反而降低，且遭遇四連敗。

魯尼在扣籃。（記者劉先進／攝影）

針對他的投籃問題，格林堅決放空，守護在禁區，防止他突破，且遊走掃蕩，包夾其他持球手。韋斯布魯克前三場快艇比賽，投籃命中率為52.9%，三分球9投4中。本場投籃12中3，且多次不敢在三分線外出手。