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Salesforce剛裁員 仍砸千萬請麥康納任創意顧問

編譯組／舊金山1日電
華爾街日報指出，Salesforce每年付超過1000萬元薪酬聘請影星馬修麥康納擔任創意顧問。（Getty Images）
華爾街日報指出，Salesforce每年付超過1000萬元薪酬聘請影星馬修麥康納擔任創意顧問。（Getty Images）

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，影星馬修麥康納（Matthew McConaughey）和舊金山最大私人企業Salesforce的關係愈來愈密切。他不但在Salesforce 2022年的年度大會Dreamforce上亮相、是Salesforce超級盃（Super Bowl）電視廣告的代言人，還會出席Salesforce的公司會議。

華爾街日報指出，馬修麥康納做這些事都是有報酬的，Salesforce每年支付超過1000萬元聘請他擔任公司的創意顧問和電視顧問。由於馬修麥康納獲得的薪資和股權太大，還必須事先獲得Salesforce薪資委員會的批准。Salesforce執行長賓尼歐夫（Marc Benioff）對華爾街日報表示，他並沒有參與馬修麥康納和Salesforce的交易。

Salesforce高薪雇用馬修麥康納，與他們最近裁員8000人、削減員工福利的舉措形成了強烈對比。

去年9月，馬修麥康納出席在舊金山舉行的Salesforce年度大會Dreamforce，與賓尼歐夫在會上對談。來自德州的馬修麥康納用他想競選總統的野心和與會者談笑，並強調在政治中找到一個中間立場的重要性。

在去年的超級盃中，馬修麥康納在Salesforce斥資500萬元製作的電視廣告中，以「星際穿越者」的姿態，穿著太空服乘坐熱氣球飛越舊金山上空，說了一段與世界互動的獨白，並俯視一群戴著虛擬實境眼鏡的舊金山人，打趣地說：「當其他人都在關注元宇宙和火星時，讓我們留在這裡重建我們的世界」。

賓尼歐夫稱，與Salesforce 7萬名員工的薪資總和相比，像廣告這類行銷活動的成本是小巫見大巫。不過，在投資者的巨大壓力下，Salesforce是否會繼續雇用這位大明星還是未知數。

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