聖他克拉拉市建遊民庇護所 社區居民反對

現場居民大多持反對意見，理由包括房屋價值、安全、遊民管理、交通等方面。（記者王子涵╱攝影）

幾乎每一處南灣遊民庇護 所建設項目都會遭到當地社區的反對，聖他克拉拉市勞倫斯高速路夾本頓街（Lawrence Expressway& Benton）的庇護所也不例外。

上百名憤怒的居民3月1日聚集在本頓街口舉行抗議活動，來往的車輛鳴笛表示支持。「一個社區同時建兩個庇護所，在灣區從來沒有過。」居民Erik說，「最近的El Camino庇護所去年剛剛建好，距離本頓庇護所僅僅0.5哩。」

警官狄哥尓指出，警察處理遊民問題的方式很有限，直接逮捕已經不再是選項之一，（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣遊民統計局最新數據顯示，聖縣遊民人数自2019年到2022年增長35%，全縣臨時庇護所無法提供足夠的床位給予新增的遊民。2021年，聖縣縣議會啟動了本頓街以及El Camino街兩個庇護所項目。

反對標語。（社區人士提供）

位於本頓街的庇護所被設計為124個獨立住房單元，最多可容納240人，這也是運營方LifeMoves提供的最大的庇護所項目，同時也是首個零篩查緊急庇護所。目前的用途為停車場，每年萬聖節會當改造成兒童遊樂場。

「零篩查」的特性成為居民最無法忍受的一點。

本頓街遊民庇護所項目受到當地居民的強烈反對。（居民Erik提供）

在首次社區會議中，官員也絲毫不掩飾這一點。「有犯罪背景的遊民將被允許進入。57%的遊民有身體或心理的疾病。許多人是慣犯。」

反對標語。（社區人士提供）

居民統計，方圓一哩的範圍內，共有超過十多所學校和日托所，而庇護所建成後將是對兒童、老人等弱勢群體的安全造成很大威脅。「最近的日托所距離庇護所只有700呎，也就是200米左右，這太近了，走路十分鐘就到了。」

Erik表示，遊民問題的起源是政府的失職，是懶政的表現。「政府的初衷是對的，但是開的處方是錯的。」居民說，「在一個居民密集區，把如此多擁有精神疾病的遊民塞過來，這些遊民應該去一些專業的機構治療和看護，這對遊民本身也是不負責的一件事。」

反對標語。（社區人士提供）

聖縣官員表示，庇護所的建設不是板上釘釘的事，社區會議就是給予每一位居民發表看法，並最終反饋回市議會與縣議會進行討論，以及更改方案。

住房部官員表示，儘管本頓街庇護所距離El Camino庇護所很近，但是兩者的用途不同。El Camino第一階段會被作為臨時庇護所，兩年後將改建為永久性住房提供給低收入 家庭，而本頓街將作為緊急庇護所。

聖他克拉拉市警局警官狄哥尓（Greg Deger）指出，警察處理遊民問題的方式很有限，直接逮捕已經不再是選項之一，警員執法需要懷有同情心。另外，聖市民眾對於遊民的遭遇表現出同情，儘管沒有最好的解決方案，但是將居住在街道、溪流、社區內的遊民請進有人看護的庇護所中，幫助他們走上正軌是目前最可行的方法。