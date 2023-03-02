汙染南灣河道 知名建材商被訴

圖為位於100 Granite Rock Way的回收廠。（記者葛歆睿／攝影）

灣區知名建築材料公司因向瓜達盧佩河（Guadalupe River）和野狼溪（Coyote Creek）釋放有害污染物，威脅魚類、青蛙和火蜥蜴等敏感物種，而被起訴。

聖他克拉拉縣檢察官 表示，被告Graniterock是一家擁有超過百年歷史的公司，總部位於華森維爾。Graniterock從聖荷西 的兩個設施中排放的雨水含有超標的pH值、水泥、沙子、混凝土、化學添加劑、和其他重金屬。訴訟稱，這些污染物已經危及虹鱒魚、加州 虎蠑螈和加州紅腿蛙等生活在南灣水道及周圍的動物。

訴訟於27日提起，沒有具體說明何時或有多少污染物被明顯排放到水道中。檢察官指出，違規行為發生在Graniterock位於100 Granite Rock Way的回收廠和位於11711 Berryessa Road的一家水泥廠。

Graniterock在聲明中表示，已與聖縣合作多年，以減輕這兩個設施運營對環境的潛在影響，並且正在製定和解方案，包括對設施進行重大改進，安裝雨水處理系統，以及與當地專門從事棲息地保護的非營利組織CHEER合作。聲明沒有提供有關和解的細節，並表示將在未來的法庭文件中提供這些細節。

柏克萊實驗室水資源專家阿賈米（Newsha Ajami）表示，訴訟中提到的污染物可能會對環境產生深遠影響。 有毒的雨水不僅會進入河流並威脅海洋生物，還會滲入土壤。瓜達盧佩河和野狼溪的物種可能面臨污染物帶來的各種問題和疾病，不僅會影響它們的產卵方式，還會影響更大的食物鏈。

阿賈米表示，氣候變化讓天氣更加不可預測。該訴訟要求加州水資源控制委員會重新考慮如何發放處理雨水許可。最近加州的風暴給必須遵守雨水規則的行業帶來了挑戰。「如果你沒有能力儲存水，或者在短時間內處理累積的雨水，你能做什麼？」

負責進行河流清理和水質測試的南灣清潔溪流聯盟（South Bay Clean Creeks Coalition）的創始人兼執行董事霍爾姆斯（Steve Holmes），對Graniterock的指控感到擔憂。他指出，生活在野狼溪沿岸的大量遊民健康可能受到影響。

霍爾姆斯指出，這不是第一次有聖荷西公司因污染水道而身陷官司。去年汽車零部件公司Pick-n-Pull支付了超過250萬元，作為與14名加州地方檢察官達成和解協議的一部分。這家公司的違規行為包括在2017年洪水期間向野狼溪排放受污染雨水。