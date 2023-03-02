我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

汙染南灣河道 知名建材商被訴

記者葛歆睿／聖他克拉拉縣報導
圖為位於100 Granite Rock Way的回收廠。（記者葛歆睿／攝影）
圖為位於100 Granite Rock Way的回收廠。（記者葛歆睿／攝影）

灣區知名建築材料公司因向瓜達盧佩河（Guadalupe River）和野狼溪（Coyote Creek）釋放有害污染物，威脅魚類、青蛙和火蜥蜴等敏感物種，而被起訴。

聖他克拉拉縣檢察官表示，被告Graniterock是一家擁有超過百年歷史的公司，總部位於華森維爾。Graniterock從聖荷西的兩個設施中排放的雨水含有超標的pH值、水泥、沙子、混凝土、化學添加劑、和其他重金屬。訴訟稱，這些污染物已經危及虹鱒魚、加州虎蠑螈和加州紅腿蛙等生活在南灣水道及周圍的動物。

訴訟於27日提起，沒有具體說明何時或有多少污染物被明顯排放到水道中。檢察官指出，違規行為發生在Graniterock位於100 Granite Rock Way的回收廠和位於11711 Berryessa Road的一家水泥廠。

Graniterock在聲明中表示，已與聖縣合作多年，以減輕這兩個設施運營對環境的潛在影響，並且正在製定和解方案，包括對設施進行重大改進，安裝雨水處理系統，以及與當地專門從事棲息地保護的非營利組織CHEER合作。聲明沒有提供有關和解的細節，並表示將在未來的法庭文件中提供這些細節。

柏克萊實驗室水資源專家阿賈米（Newsha Ajami）表示，訴訟中提到的污染物可能會對環境產生深遠影響。 有毒的雨水不僅會進入河流並威脅海洋生物，還會滲入土壤。瓜達盧佩河和野狼溪的物種可能面臨污染物帶來的各種問題和疾病，不僅會影響它們的產卵方式，還會影響更大的食物鏈。

阿賈米表示，氣候變化讓天氣更加不可預測。該訴訟要求加州水資源控制委員會重新考慮如何發放處理雨水許可。最近加州的風暴給必須遵守雨水規則的行業帶來了挑戰。「如果你沒有能力儲存水，或者在短時間內處理累積的雨水，你能做什麼？」

負責進行河流清理和水質測試的南灣清潔溪流聯盟（South Bay Clean Creeks Coalition）的創始人兼執行董事霍爾姆斯（Steve Holmes），對Graniterock的指控感到擔憂。他指出，生活在野狼溪沿岸的大量遊民健康可能受到影響。

霍爾姆斯指出，這不是第一次有聖荷西公司因污染水道而身陷官司。去年汽車零部件公司Pick-n-Pull支付了超過250萬元，作為與14名加州地方檢察官達成和解協議的一部分。這家公司的違規行為包括在2017年洪水期間向野狼溪排放受污染雨水。

加州 檢察官 聖荷西

上一則

聖他克拉拉市建遊民庇護所 社區居民反對

下一則

匪嗆「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

延伸閱讀

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天
遭欠租逾12萬瀕破產 華人房東絕食第3天 社區示威聲援

遭欠租逾12萬瀕破產 華人房東絕食第3天 社區示威聲援
聖縣野火季 除草計畫今起陸續生效

聖縣野火季 除草計畫今起陸續生效
沙魚隊球星 馬洛日球衣號碼退役 聖荷西訂2月25日為馬洛日

沙魚隊球星 馬洛日球衣號碼退役 聖荷西訂2月25日為馬洛日
復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通

復興經濟 布里德攜手聖荷西、屋崙 聚焦住房、安全、交通

熱門新聞

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

2023-02-26 21:14
Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

2023-02-27 14:48
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

2023-02-26 00:13
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣