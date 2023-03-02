臨時1號巴士線擬永久化 企李街停車位恐削減 商戶反對

舊金山交通局董事會計畫，將疫情期間的臨時1號巴士線路永久化。此舉或會削減華埠士德頓街夾都板街之間企李街路段的街邊停車位的數量此遭到部分商戶反對。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山 交通局（SFMTA）董事會計畫將疫情期間的臨時1號巴士線路永久化。此舉或會削減華埠 士德頓街（Stockton St）夾都板街（Grant St）之間企李街（Clay St）路段的街邊停車位的數量，因此遭到部分商戶強烈反對。

上周舊金山華埠商戶聯合協會發起線上聯名信，希望交通局改變計畫。據悉。路段街邊停車位的問題尚未解決，舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Edward Siu）又發現，有關華盛頓街（Washington Street）夾市德頓街（Stockton Street）華埠-白蘭站（Chinatown-Rose Pak）附近因為交通燈造成的嚴重壅堵。

在3月1日的電話訪問中，邵旗謙向本報表示，在線上收集到反對削減企李街在下午時段街邊停車位的750封聯名信，已經全數遞交給交通局。交通局也在上月13日上午9時至26日晚11時，舉行線上公聽會聽取社區意見。邵旗謙透露，交通局尚未告知公聽會上的發言人數，以及贊同或反對的巴士線路永久化的人員數量。

邵旗謙表示，交通局在今（2）日下午1時，與華埠商戶聯合協會進行會面。因他現在身在香港，無法親自參加會議，但協會的副會長及其他高層會與交通局溝通。

除了企李街的停車位問題，邵旗謙還通過電郵向舊金山交通局長譚姆林（Jeff Tumlin）反映了他最新發現的兩個新的交通問題。第一個問題為華盛頓街夾市德頓街的交通燈的路燈時間太短暫，邵旗謙說：「每次只能走兩、三輛車，造成了嚴重的交通堵塞，可以從士德頓街一直堵到企李街。」

第二個問題，則是士德頓街萬華大廈（Mandarin Tower）居民反映公交車數量的減少，並且難以得知下一班車到達的時間。邵旗謙在電郵中寫道：「這對乘客來說很重要，知道下一班車是3分鐘還是12分鐘，他們可以選擇在萬華大廈領取報稅單或喝杯奶茶，而不需要下樓得知下一班車要12分鐘抵達。還有更糟糕的情況，乘客在聽到車輛到達的聲音時，同一時間衝下自動扶梯。」

譚姆林在回覆邵旗謙的電郵中表示，相關團隊已經在1月25日實地考察華盛頓街夾士德頓街十字路口，並了解了萬華大廈居民和其他社區成員對最近添加的路邊通道的擔憂。他承諾將於社區密切合作，繼續完善公交服務，以支持中央地鐵的成功運營。

譚姆林也透露，在考察華盛頓街和士德頓街時觀察到，私人車輛和公共汽車 順利通過十字路口，並未見到南行方向的交通燈金和公共汽車造成額外的壅堵，並在此設置了攝像機，持續監控該路口。

譚姆林還承諾將在接下來的六個月裡，繼續與華埠社區夥伴合作，了解並滿足社區需求，包括為文華大廈提供載客量、最大限度地為華埠消費者提供停車位、最大化行人的安全，以及保持士德頓街和華盛頓的交通暢通等。