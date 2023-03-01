我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

美中關係緊張 矽谷無人機公司獲利

記者王子涵／聖荷西報導
美軍幾乎所有部門都在使用Skydio的無人機產品。（Skydio官網）
美軍幾乎所有部門都在使用Skydio的無人機產品。（Skydio官網）

中美緊張的關係對矽谷高科技產業造成了負面的影響，但對無人機製造商Skydio公司來說卻是一個好消息。

全球無人機最大的生產和銷售商是來自於中國深圳的大疆（Dji），而它正是灣區聖馬刁起家的Skydio公司最大的競爭對手。近年來，美國軍方對中國科技公司，特別是大疆的關注和擔憂越來越多，因此美國政府已經禁止軍事和民事機構使用大疆公司的產品。

這給Skydio提供了一個巨大的商機。在過去三年中，美國政府公共部門成為Skydio最大的客戶，其銷售額成長了3000%。據該公司稱，它已成為美國最大的無人機製造商。然而這僅僅是一個開始，該公司已經逐步擴展在歐洲和其他美國盟友國家的業務。

Skydio首席執行長布蘭（Adam Bry）表示：「美國的擔心在許多國家中都產生了共鳴。」

如此快速的增長，讓投資者對Skydio的潛力感到興奮，該公司在27號宣佈籌資2.3億元，用於擴大去年在海沃市新建的工廠。

Skydio進入政府公共部門和企業無人機市場已經三年，但是體量更龐大的消費者市場才是公司下一階段聚焦的重點。布蘭說，公司已經擁有約1200家企業客戶。

近年來，美國政府機構越來越擔心中國科技公司可能與中國政府攜手合作，無論是處於監視目的還是阻撓美國利益。美國政府已出台了不少應對措施，包括打擊TikTok，禁止矽谷芯片製造商向中國出售產品等。

Skydio敏銳捕捉到美國政府的特別需求，進而在美國各州和聯邦機構中的銷售額激增。該公司在一份新聞稿中說，現在美軍幾乎所有部門都在使用他們的無人機產品，47個州的200個公共安全機構和超過一半的州的交通部門也在使用。

布蘭表示，價格和性能是Skydio無人機的主要賣點，特別是對國防部門來說。「在許多情況下，消費者或企業花幾千元就能買到的無人機，可能比花費幾十萬元的傳統國防無人機性能更好，使用起來更容易。」

據報導，俄羅斯軍隊在烏克蘭使用商用無人機瞄準烏克蘭士兵和陣地，並對戰場進行監視。大疆公司此前曾表示，它反對在戰場上使用其民用無人機。大疆在去年暫停了在俄羅斯和烏克蘭的業務。

戰場衝突卻為Skydio創造了一個新的市場。在俄烏戰爭打響不久，該公司為烏克蘭捐獻了價值30萬元的無人機。此後，該公司向改過出售了大量的無人機用於搜救，監視等任務。

Skydio瞄準烏克蘭市場。（Skydio官網）
Skydio瞄準烏克蘭市場。（Skydio官網）

烏克蘭 矽谷 俄羅斯

上一則

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天

下一則

參議員提案 警察買賣黑槍列違法

延伸閱讀

眾院特別委員會首會 控中竊千億智財、投資軍力擬犯台

眾院特別委員會首會 控中竊千億智財、投資軍力擬犯台
白宮下令 聯邦裝置30天內移除TikTok 加拿大政府也禁

白宮下令 聯邦裝置30天內移除TikTok 加拿大政府也禁
特斯拉全球中心

特斯拉全球中心
解放軍軍機海峽中線擾空防 台國軍任務機、艦、飛彈反制

解放軍軍機海峽中線擾空防 台國軍任務機、艦、飛彈反制
日媒：中國無人機遽增可能是對台海戰略

日媒：中國無人機遽增可能是對台海戰略

熱門新聞

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
特斯拉創始人兼執行總裁馬斯克（右）和加州州長紐森（左）一起宣布了這一消息。（記者葛歆睿 / 截屏）

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

2023-02-23 02:20
由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

2023-02-26 21:14
Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

2023-02-27 14:48
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

2023-02-26 00:13
超過21個加州部門的招聘人員與約500名求職者面對面交談。（記者張曼琳／攝影）

薪水好、可遠程工作 州府求才會向被裁員科技人招手

2023-02-24 02:20

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」