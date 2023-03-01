美中關係緊張 矽谷無人機公司獲利

美軍幾乎所有部門都在使用Skydio的無人機產品。（Skydio官網）

中美緊張的關係對矽谷 高科技產業造成了負面的影響，但對無人機製造商Skydio公司來說卻是一個好消息。

全球無人機最大的生產和銷售商是來自於中國深圳的大疆（Dji），而它正是灣區聖馬刁起家的Skydio公司最大的競爭對手。近年來，美國軍方對中國科技公司，特別是大疆的關注和擔憂越來越多，因此美國政府已經禁止軍事和民事機構使用大疆公司的產品。

這給Skydio提供了一個巨大的商機。在過去三年中，美國政府公共部門成為Skydio最大的客戶，其銷售額成長了3000%。據該公司稱，它已成為美國最大的無人機製造商。然而這僅僅是一個開始，該公司已經逐步擴展在歐洲和其他美國盟友國家的業務。

Skydio首席執行長布蘭（Adam Bry）表示：「美國的擔心在許多國家中都產生了共鳴。」

如此快速的增長，讓投資者對Skydio的潛力感到興奮，該公司在27號宣佈籌資2.3億元，用於擴大去年在海沃市新建的工廠。

Skydio進入政府公共部門和企業無人機市場已經三年，但是體量更龐大的消費者市場才是公司下一階段聚焦的重點。布蘭說，公司已經擁有約1200家企業客戶。

近年來，美國政府機構越來越擔心中國科技公司可能與中國政府攜手合作，無論是處於監視目的還是阻撓美國利益。美國政府已出台了不少應對措施，包括打擊TikTok，禁止矽谷芯片製造商向中國出售產品等。

Skydio敏銳捕捉到美國政府的特別需求，進而在美國各州和聯邦機構中的銷售額激增。該公司在一份新聞稿中說，現在美軍幾乎所有部門都在使用他們的無人機產品，47個州的200個公共安全機構和超過一半的州的交通部門也在使用。

布蘭表示，價格和性能是Skydio無人機的主要賣點，特別是對國防部門來說。「在許多情況下，消費者或企業花幾千元就能買到的無人機，可能比花費幾十萬元的傳統國防無人機性能更好，使用起來更容易。」

據報導，俄羅斯 軍隊在烏克蘭 使用商用無人機瞄準烏克蘭士兵和陣地，並對戰場進行監視。大疆公司此前曾表示，它反對在戰場上使用其民用無人機。大疆在去年暫停了在俄羅斯和烏克蘭的業務。

戰場衝突卻為Skydio創造了一個新的市場。在俄烏戰爭打響不久，該公司為烏克蘭捐獻了價值30萬元的無人機。此後，該公司向改過出售了大量的無人機用於搜救，監視等任務。