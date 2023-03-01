聖縣野火季 除草計畫今起陸續生效

聖他克拉拉縣除草計畫經理庫姆雷（Moe Kumre）來到一處雜草和草地超過消防安全標準的房產檢查。（聖他克拉拉縣提供）

雖然灣區 的山頂仍然覆蓋著白雪，但聖他克拉拉縣的野火季節已經開始。

聖縣野火季每年從3月開始到10月結束。為防止威脅人員、財產和環境的野火蔓延，聖縣通過除草計畫制定一系列規定，要求業主減少因植被過多和可燃碎片所造成的火災隱患。 這些規定將於3月1日在聖荷西 、聖他克拉拉和金寶市三個城市生效，並在春季晚些時候對非法人縣和其他司法管轄區生效。

除草計劃由聖縣消費者與環境保護局（Consumer and Environmental Protection Agency）負責監督。局長諾拉斯科（Edgar Nolasco）指出，儘管過去一周的天氣潮濕寒冷，但聖縣房主應從現在開始行動，幫助保護社區免受野火侵害，「通過消除火災隱患，可以防止野草起火並蔓延，威脅房屋和家庭。」

根據該計畫，房主必須保證草和雜草的高度不超過六吋，保持道路上沒有雜草叢生的植被，並保護建築物免受可燃材料影響。不過這些規則不適用於玫瑰和樹籬等觀賞植物。

控制植被和其他易燃危害會形成緩衝區，可以減緩或阻止火勢蔓延。清除易燃物對於房產在「荒地和城市交界處」的房主尤為重要。

聖他克拉拉縣和南加州 的橙縣、洛杉磯縣，是加州少數幾個擁有獨立除草計畫的縣。在其他地區，除草工作由消防部門負責。制定專門計畫可確保除草工作得到應有的重視。聖縣的除草計畫目前由兩名員工組成的團隊管理，他們每年檢查2000多處房產。

然而，該計畫的目標是讓房主自願遵守。除草計畫工作人員寧願教育房主，也不願強迫他們割草或清除木樁和其他易燃碎片。

除草計畫經理庫姆雷（Moe Kumre）表示，對他們來說最重要的是「您的財產處於防火狀態」，這不僅對個人是一種保護，同時對鄰居和整個社區也是一種保護。「我們不想出來砍任何人的草。但如果這是維護社區安全所需要的，我們會的。」

除草計畫工作人員將在有公共通行權的道路上透過目視檢查進行評估，不合規的房產最終會進入除草計畫，。一旦進入該計畫，房主必須證明他們的房產在未來三年內符合最低消防安全標準，並負擔所有除草工作的費用。

以下是聖縣各個城市檢查開始的日期：

3月1日，聖荷西、聖他克拉拉和金寶市。

4月1日，聖克拉拉縣未建制區（unincorperated area）、密爾比達

4月15日，洛斯加托斯（Los Gatos）、蒙特塞雷諾（Monte Sereno）

4月30日，庫比蒂諾（Cupertino）、巴洛阿圖（Palo Alto）、洛斯阿圖斯山縣消防區（Los Altos Hills County Fire District）

5月1日，莫甘山（Morgan Hill）

5月15日，吉爾洛（Gilroy）