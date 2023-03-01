華埠商戶遮陽棚挨罰 金山擬特赦 市長聯手議長研定

舊金山華埠百餘商戶接到建築違規罰單。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠 百餘商戶近日收到來自市樓宇檢查局（Building Department）的罰單；罰單稱因收到匿名舉報，華埠商戶店面的鐵門或是門頭遮陽棚（Awnings），違反該市建築規範安全條例。舊金山市長布里德與市議會議長佩斯金2月28日聯合宣布，正在擬定小商業遮陽棚的特赦計畫。

布里德與佩斯金表示，他們正在制定一項立法，為被舉報不合規的遮陽棚業主制定特赦計畫。目標是在採取任何執法行動之前，必須先要通過一條可行有效且符合小商業利益的執法方案。

被匿名舉報的商戶不只是在舊金山華埠，還包括列治文區、田德隆區、內日落區等300餘戶商家接到罰款通知。在11月1日至2月23日期間，市樓宇檢查局(DBI)收到179起，在舊金山非法安裝商業遮陽棚的匿名投訴。相比之下，去年同期，建築部門只收到五起關於非法安裝遮陽棚的投訴。

特赦計畫還需要舊金山市府律師起草立法；與此同時建築檢查部，將優先處理不合規（涉及到緊急生命安全問題）的遮陽棚投訴。對於目前的投訴，市建築檢查局DBI將延遲180天執行。

布里德表示，雖然解決生命安全問題很重要，但同時還需要為市內小商業的蓬勃發展創造一個友好的環境。市政府部門必須繼續加強合作，找到有效的方法來支持小商業；包括簡化複雜的許可流程，並與受影響的商家進行積極對話，讓商戶清楚地知道，接下來該如何處理。

第四區市議員殷嘉立提議立法，市府為小企業更換遮陽棚提供安裝許可費用支持。殷嘉立表示，舊金山小商戶，儘管多年來使用的遮陽棚沒被投訴，但是遮陽棚仍存在違規的地方，市府應該幫助商家解決這一合規問題，讓業主更容易更換新篷。

目前第三區市議員、議長佩斯金辦公室與樓檢局正在就這一事件商討應對措施，並已通知被舉報和已接到罰單的商家「在接到罰單30日之內，不用予以處理，直到市議會與建築部發布新的應對方案」。

就遮陽棚合規問題，市府各部門將在3月6日（星期一）下午1時舉辦研討會，以詳細了解安裝店面遮陽棚的許可程序。研討會將在830 Sacramento Street Willie Woo Woo Wong廣場舉行。各個市議員辦公室、市議長佩斯金、建築檢查部、舊金山消防局、規畫部和小企業辦公室代表人員，均會出席會議。